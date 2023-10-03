Александр Тихонов: «То, что нам сейчас предлагает УЕФА, – унизительно. Надо добиваться, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное – непозволительно»

Александр Тихонов назвал унизительными условия УЕФА для России.

На прошлой неделе УЕФА разрешил российским футбольным командам U-17 вернуться к международным турнирам. Но россияне будут играть без флага, гимна и на нейтральной территории.

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томас Бах – подневольные люди. Америка является федеральным спонсором МОК. Понятно, что он будет делать все так, как скажут американцы.

Но Россия – великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Сталин заходил, они вставали. И так надо ставить себя великой стране во всех отношениях.

То, что нам сейчас предлагает УЕФА, – унизительно. Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное – непозволительно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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