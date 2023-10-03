Александр Тихонов: «То, что нам сейчас предлагает УЕФА, – унизительно. Надо добиваться, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное – непозволительно»

Теги сборная России U-17 УЕФА Александр Тихонов МОК Томас Бах Биатлон

Александр Тихонов назвал унизительными условия УЕФА для России.

На прошлой неделе УЕФА разрешил российским футбольным командам U-17 вернуться к международным турнирам. Но россияне будут играть без флага, гимна и на нейтральной территории.

«Уже давно понятно, что УЕФА, МОК, Томас Бах – подневольные люди. Америка является федеральным спонсором МОК. Понятно, что он будет делать все так, как скажут американцы.

Но Россия – великая держава, и мы должны управлять, а не они. Когда Сталин заходил, они вставали. И так надо ставить себя великой стране во всех отношениях.

То, что нам сейчас предлагает УЕФА, – унизительно. Невзирая ни на что, надо добиваться того, чтобы мы были полноправными участниками, все остальное – непозволительно», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

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17 комментариев

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Тиджани Бабангида
Популизм. Грозные слова не подкрепленные серьезными действиями
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Горлопан.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Инженер Управляющий
это у тебя надо спросить
Отвечаю. Я не унижаюсь перед Западом, как и большинство наших людей.
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Ностальгическое Дерьмо
Короче предлагает взять УЕФА силой и переименовать в Народную Футбольную республику
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ПоСоХ
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Как же достали старые маразматики с воспоминаниями о совке
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Дед Щукарь порожняк не гонит
От решения УЕФА уже бомбит всякую нечисть. Если УЕФА будет последовательна и будет применять свои же законы, как тот же технарь за неявку на игру, эту нечисть ваще разорвёт. Не всё сразу.
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Люблю осень
а какой толк от участия российских клубов? разве что халявные три очка для всех клубов приносят.
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Инженер Управляющий
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
А мы никогда и не отказывались от западных товаров и т.д. Торговать нужно и со всеми. Но не быть зависимыми от жизненнонеобходимого , как то комплектующие для самолётов и т.д.
Не спорю, торговать надо. Но это не значит что нужно соглашаться на любые условия
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Инженер Управляющий
Не спорю, торговать надо. Но это не значит что нужно соглашаться на любые условия
Применительно к спорту сейчас это прорыв. А что было до СВО? такая же фигня . ВАДА, белый флаг и т.д. Закончится СВО нашей победой и по другому к нам будут относится. Просто уверен. Россия очень нужна Европе. Это огромный рынок для, них. Только теперь мы сможем диктовать условия.
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Инженер Управляющий
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Например? Чем это я, допустим, унижаюсь перед Западом?
это у тебя надо спросить
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