Личка после 3:0: «Я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать через хорошую игру»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком».

Бело-голубые выиграли матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.

«Мы очень рады, что победили «Спартак» с третьего раза. Я поздравил ребят в раздевалке и уже думаю о следующем сопернике – «Факеле».

Нам также надо набирать очки в чемпионате, потому что мы только играем ничьи. Если мы хотим оставаться в первой четверке, то надо зарабатывать очки.

Рад, что нам сегодня удалось забить три гола, потому что в начале матча мы упустили несколько шансов открыть счет.

По‑человечески я хотел взять реванш у « », но нужно было играть с холодной головой и побеждать соперников через хорошую игру», – сказал .

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