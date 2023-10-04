Личка после 3:0: «Я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать через хорошую игру»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком».

Бело-голубые выиграли матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0. 

«Мы очень рады, что победили «Спартак» с третьего раза. Я поздравил ребят в раздевалке и уже думаю о следующем сопернике – «Факеле».

Нам также надо набирать очки в чемпионате, потому что мы только играем ничьи. Если мы хотим оставаться в первой четверке, то надо зарабатывать очки.

Рад, что нам сегодня удалось забить три гола, потому что в начале матча мы упустили несколько шансов открыть счет.

По‑человечески я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать соперников через хорошую игру», – сказал Личка

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19 комментариев

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Toha1090
Ответ Leon Betov
Помню Ливерпуль как-то взял реванш у спартачка после 1:1...
Реванш после ничьи? Представляю, что ты ещё можешь вспомнить, например как начинается май после июня.
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+13
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валя_стакан
Фомин вновь хорош стал, после травмы улучшил игру как не странно звучит
+13
-1
+12
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валя_стакан
Сегодня еще в хоккей Локомотив надо обыграть
+10
-2
+8
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Илья600
С победой братья💪🏻 Могли бы забивать больше. Надо добавлять и набирать обороты
+8
-1
+7
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Знатный стахановец
Игру посмотрел с удовольствием! 👏👏👏
+5
-1
+4
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justbored
Нет уж, реванш на второй круг готовьте. Колхозный кубок в зачёт не идёт.
+3
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Leon Betov
Помню Ливерпуль как-то взял реванш у спартачка после 1:1...
+4
-2
+2
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Dinamik1
Игра порадовала моментов море надо забивать больше.
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Dima Lopatin
Ответ БолельщикСоСтажем
Какой-то реванш не такой получился, мясо не мотивировано, и те 4–1 гораздо сильнее были чем сегодняшние 3-0
Ну не знаю. В первой игре у Динамо играл второй состав, плюс дыра в центре защиты была, вышел играть на этой позиции Кутицкий… Это как у Спартака в центре защиты Умяров-Джикия вышли. Да, 4:0 за первые полчаса приговорили интригу, но после замен оставшиеся 60 минут Динамо играло лучше и выиграли этот отрезок 1:0. Повторюсь, что после 0:4 в этом не так много смысловой нагрузки… Но сегодня у Спартака и полумомента даже не было. Самый опасный, наверное, прострел Мелешина в первом тайне…А Динамо на свои три наиграло. Так что не согласен с тобой.
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steinbek567
Ответ N-6 AlexanderX
Ты по человечески возьми реванш в регулярке, когда у соперника подъём, когда в нападение твои игроки не запарывают момент за моментом, что аж офссайды помогает и т.д. Ну и чтобы комментаторов нормальных на подобную игру ставили, а не тех кому с удовольствием(нельзя такое писать...). Спартаку в этом матче ничего не нужно было и сдается ощущение, что они уже и рыжего провожают. Зарему только вот за билетом послали...
то есть ты тоже считаешь, что обыгрывать Спартак всего 3-0 стыдно?
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валя_стакан
Как обычно - на каждый гол нам 3-4 стопроцентных момента надо создать чтоб хоть один забить
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Олег Шишков
Ответ Toha1090
Реванш после ничьи? Представляю, что ты ещё можешь вспомнить, например как начинается май после июня.
Показали место партаку
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Андрей Бабаев
Ответ Toha1090
Реванш после ничьи? Представляю, что ты ещё можешь вспомнить, например как начинается май после июня.
а ты что вспомнишь?)
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Андрей Бабаев
Ответ БолельщикСоСтажем
Какой-то реванш не такой получился, мясо не мотивировано, и те 4–1 гораздо сильнее были чем сегодняшние 3-0
чушь
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Андрей Бабаев
Ответ БолельщикСоСтажем
Какой-то реванш не такой получился, мясо не мотивировано, и те 4–1 гораздо сильнее были чем сегодняшние 3-0
ваш рыжую девку сохранить надо)
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