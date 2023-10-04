Личка после 3:0: «Я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать через хорошую игру»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о победе над «Спартаком».
Бело-голубые выиграли матч 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России со счетом 3:0.
«Мы очень рады, что победили «Спартак» с третьего раза. Я поздравил ребят в раздевалке и уже думаю о следующем сопернике – «Факеле».
Нам также надо набирать очки в чемпионате, потому что мы только играем ничьи. Если мы хотим оставаться в первой четверке, то надо зарабатывать очки.
Рад, что нам сегодня удалось забить три гола, потому что в начале матча мы упустили несколько шансов открыть счет.
По‑человечески я хотел взять реванш у «Спартака», но нужно было играть с холодной головой и побеждать соперников через хорошую игру», – сказал Личка.
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