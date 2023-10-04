«Спартак» ни разу не пробил по воротам, по-моему. «Динамо» хорошо сыграло в атаке и в обороне, мы ничего не дали сделать». Лещук о 3:0 в Кубке

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Динамо Москва Квинси Промес Игорь Лещук Матч ТВ Футбол

Игорь Лещук прокомментировал победу над «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

«Динамо» обыграло «Спартак» в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ со счетом 3:0.

«По‑моему, «Спартак» не нанес ни одного удара по воротам. Мы сыграли достаточно хорошо в атаке и обороне. Забили три гола, наконец чуть‑чуть прорвало. Надеюсь, что так будет и дальше.

Это всегда дерби. Не знаю, как настраивался «Спартак», потому что они выиграли группу, но эти матчи всегда важны.

Выход Промеса? Он быстрый игрок, активно играл, у нас немного подустала полузащита и защита, но мы ничего не дали сделать. Теперь только надо выйти из группы в плей‑офф Пути РПЛ со второго места», – сказал голкипер «Динамо».

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10 комментариев

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Данко Лазович
Ответ Александр Громов
Спартаку в этом матче ничего не надо было . А Динамо заработало очень важные для себя очки и хоть как-то подправило в свою пользу, грустную пока историю противостояния с Спартаком.
Спартаку и в матче с Крыльями ничего не надо было видимо, и до этого в матче с Зенитом.
И вообще в целом, Спартак команда сытая, да и в третьем туре чемпионом был.
+13
-3
+10
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Данко Лазович
футбол что-ли в ударах по воротам заключается?)
вышли, побыли мальчиками для битья, поехали домой)
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валя_стакан
Спокойно на классе без нервотрепки, если бы Смолов не косячил еще крупнее выиграли
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Machine Head
Лещука с сухарем , но корону одевать не стоит.
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Александр Громов
Спартаку в этом матче ничего не надо было . А Динамо заработало очень важные для себя очки и хоть как-то подправило в свою пользу, грустную пока историю противостояния с Спартаком.
+4
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Артем Русанов
Ответ Александр Громов
Спартаку в этом матче ничего не надо было . А Динамо заработало очень важные для себя очки и хоть как-то подправило в свою пользу, грустную пока историю противостояния с Спартаком.
Им нигде ничего не надо (
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Timiko
Каждый раз после побед появляется Лещук. Раньше первым выступал Степашин, но он пропал куда-то.
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Древний спартач
Так Спартак и не хотел ничего делать .
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Андрей Бабаев
Ответ Александр Громов
Спартаку в этом матче ничего не надо было . А Динамо заработало очень важные для себя очки и хоть как-то подправило в свою пользу, грустную пока историю противостояния с Спартаком.
охренеть какие профессионалы. это их работа, но ничего не нужно
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