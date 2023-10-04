«Спартак» ни разу не пробил по воротам, по-моему. «Динамо» хорошо сыграло в атаке и в обороне, мы ничего не дали сделать». Лещук о 3:0 в Кубке

Игорь Лещук прокомментировал победу над «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

«Динамо» обыграло « » в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ со счетом 3:0.

«По‑моему, «Спартак» не нанес ни одного удара по воротам. Мы сыграли достаточно хорошо в атаке и обороне. Забили три гола, наконец чуть‑чуть прорвало. Надеюсь, что так будет и дальше.

Это всегда дерби. Не знаю, как настраивался «Спартак», потому что они выиграли группу, но эти матчи всегда важны.

Выход Промеса? Он быстрый игрок, активно играл, у нас немного подустала полузащита и защита, но мы ничего не дали сделать. Теперь только надо выйти из группы в плей‑офф Пути РПЛ со второго места», – сказал голкипер « ».

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