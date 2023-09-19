Федерация футбола Камеруна подтвердила переговоры о матче с Россией: «Сыграем в октябре, возможно. Мы готовы»
В Федерации футбола Камеруна подтвердили переговоры о матче с Россией.
Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч 12 или 16 октября.
«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчет этого вопроса.
Готова ли наша команда сыграть в России? Да, мы готовы к этому», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.
Отметим, что товарищеский матч России и Камеруна мог состояться в июне – сообщалось, что против этого выступило правительство африканской страны.
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