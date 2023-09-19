Федерация футбола Камеруна подтвердила переговоры о матче с Россией: «Сыграем в октябре, возможно. Мы готовы»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС сборная Камеруна по футболу Федерация футбола Камеруна товарищеские матчи (сборные) Футбол

В Федерации футбола Камеруна подтвердили переговоры о матче с Россией.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что сборные России и Камеруна могут провести товарищеский матч 12 или 16 октября.

«Возможно, мы сыграем с Россией в октябре. Пока между нашими федерациями ведутся переговоры насчет этого вопроса.

Готова ли наша команда сыграть в России? Да, мы готовы к этому», – сказал генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан.

Отметим, что товарищеский матч России и Камеруна мог состояться в июне – сообщалось, что против этого выступило правительство африканской страны.

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15 комментариев

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Alexander Poljakov
теперь возможно? новость преподносили как подтвержденный матч
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Фарид Харисов
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Че за бред про ненависть к темнокожим?
Один из наиболее известных мемов где слова карпина смешно подрезали и сделали расистом.
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Утя Ваткин
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Ну сколько можно то позориться, не зная того, что вся Россия знает? Валера цитирует слова болельщика.
Спасибо кэп.
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Ковид 07.10.52
Торгуются...игра с нами нынче дорого стоит...
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Сергей48
Возможно? 🤦‍♂️
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Фарид Харисов
Как мы знаем он темнокожих не любит. Он их ненавидит. И ему по барабану. И что мы ему сделаем?) Поэтому вызовет 14 основных и 88 для молодежного состава.
Че за бред про ненависть к темнокожим?
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Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
Ответ Alexander Poljakov
теперь возможно? новость преподносили как подтвержденный матч
как может быть подтвержденным, если ни даты, ни места нет?
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Alexander Poljakov
Ответ Данила «TRANSFERS LIVE» Тимофеев
как может быть подтвержденным, если ни даты, ни места нет?
конкретные даты писали. проверьте более ранние новости
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Утя Ваткин
А Валеру то спросили? Мы знаем его отношение к уголькам. https://youtu.be/j1Jjvjijw3k?si=vEoRlCpm3v3IEP1N
Ну сколько можно то позориться, не зная того, что вся Россия знает? Валера цитирует слова болельщика.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Утя Ваткин
Спасибо кэп.
Всегда пожалуйста! 😊
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