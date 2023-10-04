«Джикию вытесняет из состава играющий на его позиции Бабич, а не Дуарте». Агент Хинчагов о защитниках «Спартака»

Теги Спартак премьер-лига Россия Георгий Джикия Срджан Бабич Алексис Дуарте Спорт-Экспресс Футбол

Марат Хинчагов высказался о ситуации с Георгием Джикией.

Последние три матча в Мир РПЛ защитник «Спартака» провел в запасе.

— Потенциала Дуарте достаточно, чтобы вытеснить из состава условного Джикию?

— Георгий — многолетний капитан команды, противопоставления неуместны. Пока Джикию вытесняет из состава Бабич, который играет на его позиции, а не Алексис. Тем более что Дуарте приобретали зимой как напарника Джикии.

Считаю, что потенциал Дуарте позволит ему быть на хорошем счету в топ-5 чемпионатах. Но для реализации этого потенциала Алексису необходимо играть рядом с такими опытными игроками, как Джикия или Бабич. Они могут прекрасно дополнять друг друга.

— А это имеет большое значение?

— Вспомните, как рядом с Игнашевичем играл Кутепов на чемпионате мира. Как рядом с Гранквистом раскрылся Мартынович, а рядом с Хуниором Алонсо практически не ошибается Кайо.

Кстати, если помните, то и сам Джикия раскрыл свой потенциал рядом с одним из сильнейших защитников РПЛ — Жиго.

Футбол не так однозначен, как нам пытаются представить. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать. Мало приобрести хорошего игрока, нужно еще позаботиться о том, чтобы помочь ему максимально раскрыть свой потенциал, – сказал глава агентства Ultimate Sports.

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13 комментариев

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Артем Гладских
бабич получше грузина
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Roman
Другое интересно - почему не играющего Джикию вызвали в сборную
+3
0
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Direct free kick
Ответ Артем Гладских
бабич получше грузина
Сейчас даже Маслов не факт, что хуже грузинского Магваера
+5
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S. A.
Ответ Roman
Другое интересно - почему не играющего Джикию вызвали в сборную
Потому что в сборную вызывают всех подряд
+4
-1
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Локоть Артеста
Жора сильно сдал. Либо он возвращает в былую форму и место в старте, либо примет роль игрока замены.
Кутепов лишь на чемпионате мира сыграл нормально, после чего он вернулся на свой прежний уровень.
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Невский баклан
У них Бабич с Черновым интересно бы смотрелись.
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Russ Ivan
Джикия сам себя вытеснил, некоторые матчи откровенный пешеход...
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KasperSurgut
Jikiya is no longer the same.... the most important thing is mentally even.
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avcgloronalduMU
джикия который год уже нолик болик, что в Спартаке, что в сборной
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Wiley Fox
Жжикия стал капитаном при Кононове

И сдал кучу игр

А про какой рост Мартыновича и Кутепова сей клоун говорит? Такие же привозы, как и жжикия. Только жопы не толстые
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Артем Гладских
бабич получше грузина
Знатно его возили мордой о самарский газон :)
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KasperSurgut
Ответ Roman
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Шашлычок под коньячок никто не отменял...
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