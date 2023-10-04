«Джикию вытесняет из состава играющий на его позиции Бабич, а не Дуарте». Агент Хинчагов о защитниках «Спартака»

Марат Хинчагов высказался о ситуации с Георгием Джикией.

Последние три матча в Мир РПЛ защитник «Спартака» провел в запасе.

— Потенциала Дуарте достаточно, чтобы вытеснить из состава условного Джикию?

— — многолетний капитан команды, противопоставления неуместны. Пока Джикию вытесняет из состава Бабич, который играет на его позиции, а не . Тем более что Дуарте приобретали зимой как напарника Джикии.

Считаю, что потенциал Дуарте позволит ему быть на хорошем счету в топ-5 чемпионатах. Но для реализации этого потенциала Алексису необходимо играть рядом с такими опытными игроками, как Джикия или . Они могут прекрасно дополнять друг друга.

— А это имеет большое значение?

— Вспомните, как рядом с Игнашевичем играл Кутепов на чемпионате мира. Как рядом с Гранквистом раскрылся Мартынович, а рядом с Хуниором Алонсо практически не ошибается Кайо.

Кстати, если помните, то и сам Джикия раскрыл свой потенциал рядом с одним из сильнейших защитников — Жиго.

Футбол не так однозначен, как нам пытаются представить. Существует множество факторов, которые необходимо учитывать. Мало приобрести хорошего игрока, нужно еще позаботиться о том, чтобы помочь ему максимально раскрыть свой потенциал, – сказал глава агентства Ultimate Sports.

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