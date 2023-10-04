Стефано Пиоли: «Впереди у «Милана» сложный матч – «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов»

Теги Боруссия Дортмунд Милан Стефано Пиоли Лига чемпионов УЕФА Футбол

Стефано Пиоли высказался в преддверии матча «Милана» с дортмундской «Боруссией».

Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы.

Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», – сказал главный тренер «Милана».

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4 комментария

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ya_za_ac_milan
Надо обязательно выигрывать. Спасибо федерации футбола Италии за то, что они такой адский график сделали. Вот эти 2 матча против Дженоа и Боруссии решающие, так как после паузы на сборные лидеры Милана никакие, с ПСЖ, Наполи и Юве очки нам явно не гарантированы.
+11
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+10
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Рамиз Бахтияров
Forza Milan и другие итальянские клубы в ЛЧ
+6
-2
+4
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Schiaff1no
Вполне можно и нужно побеждать, главное не пытаться закрываться.
Страшнее всего Хуммельс с Шлоттербеком на стандартах выглядят, нужно вообще их к минимуму сводить
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