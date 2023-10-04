Стефано Пиоли: «Впереди у «Милана» сложный матч – «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов»

Стефано Пиоли высказался в преддверии матча «Милана» с дортмундской «Боруссией».

Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура группового этапа чемпионов.

«Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы.

Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. « » почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», – сказал главный тренер « ».

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