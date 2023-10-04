Стефано Пиоли: «Впереди у «Милана» сложный матч – «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов»
Стефано Пиоли высказался в преддверии матча «Милана» с дортмундской «Боруссией».
Команды встретятся сегодня в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы.
Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. «Боруссия» почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», – сказал главный тренер «Милана».
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
Страшнее всего Хуммельс с Шлоттербеком на стандартах выглядят, нужно вообще их к минимуму сводить