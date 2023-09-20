Пиоли о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Милан» доминировал по всем статьям, но не использовал легкие возможности. Меньян ощутил дискомфорт, но ничего серьезного, говорит»

Стефано Пиоли выразил недовольство неспособностью «Милана» забить «Ньюкаслу».

«Игру оценить очень легко, потому что мы доминировали по всем статьям, но не использовали некоторые, скажем прямо, легкие голевые возможности.

Я очень доволен игрой, мы выполнили то, что заготовили, создали много моментов. Но мы их не реализовали и, следовательно, не открыли счет, а жаль. Мы превзошли сильного соперника. К сожалению, когда не хватает решимости, даже при хорошем качестве игры рискуешь получить отрицательный результат.

Я думал, что Леау попытается порвать сетку [вместо того, чтобы пробить пяткой]. Также я думал, что Жиру попробует не через себя ударить, а просто головой пробить.

Команда и фанаты заслужили победу, мы можем уходить с высоко поднятой головой. Я благодарю фанатов, которые аплодировали мне, и понимаю тех, кто меня ругал. Увы, мы не добились того, чего хотели.

Меньян ощутил дискомфорт. Он сказал, что ничего серьезного не произошло, и я ему верю. У Лофтус-Чика были главным образом судороги», – сказал главный тренер «Милана» в интервью клубному ТВ и Sky Sport Italia.

«Милан» смял «Ньюкасл» в первом тайме (15:2 по ударам). Хвалим план Пиоли

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