Пиоли о 0:0 с «Ньюкаслом»: «Милан» доминировал по всем статьям, но не использовал легкие возможности. Меньян ощутил дискомфорт, но ничего серьезного, говорит»

Теги Милан Стефано Пиоли Ньюкасл премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Майк Меньян Рубен Лофтус-Чик Футбол

Стефано Пиоли выразил недовольство неспособностью «Милана» забить «Ньюкаслу».

«Игру оценить очень легко, потому что мы доминировали по всем статьям, но не использовали некоторые, скажем прямо, легкие голевые возможности.

Я очень доволен игрой, мы выполнили то, что заготовили, создали много моментов. Но мы их не реализовали и, следовательно, не открыли счет, а жаль. Мы превзошли сильного соперника. К сожалению, когда не хватает решимости, даже при хорошем качестве игры рискуешь получить отрицательный результат.

Я думал, что Леау попытается порвать сетку [вместо того, чтобы пробить пяткой]. Также я думал, что Жиру попробует не через себя ударить, а просто головой пробить.

Команда и фанаты заслужили победу, мы можем уходить с высоко поднятой головой. Я благодарю фанатов, которые аплодировали мне, и понимаю тех, кто меня ругал. Увы, мы не добились того, чего хотели.

Меньян ощутил дискомфорт. Он сказал, что ничего серьезного не произошло, и я ему верю. У Лофтус-Чика были главным образом судороги», – сказал главный тренер «Милана» в интервью клубному ТВ и Sky Sport Italia.

«Милан» смял «Ньюкасл» в первом тайме (15:2 по ударам). Хвалим план Пиоли

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3 комментария

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Grime Font
Леао, конечно, гений
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Shadow1882
Ну если говорит, то ладно
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hulk&boloto
Ответ Grime Font
Леао, конечно, гений
Барбер мастер следующая стадия?
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