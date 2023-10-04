Эриксен о 2:3 с «Галатасараем»: «Огромное разочарование, в раздевалке было очень тихо. «МЮ» не пропускает таким образом, когда не ошибается»

Кристиан Эриксен разочарован поражением от «Галатасарая».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» с счетом 2:3 в матче группового этапа чемпионов. За 2 тура команда под руководством тен Хага не набрала ни одного очка.

«Огромное разочарование. В раздевалке было очень тихо. Думаю, в игре у нас было несколько хороших отрезков.

Не думаю, что дело в уверенности. Дело в осознанности, остроте и неправильных решениях в неподходящее время. Многое [еще предстоит сделать]. Все дело в деталях. Когда мы не совершаем ошибок, мы не пропускаем таким образом.

К счастью, это только начало турнира, и мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал полузащитник « » в интервью TNT Sports.

После ошибки Онана назначили пенальти в ворота «МЮ» за фол Каземиро на Мертенсе. Икарди пробил мимо

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline