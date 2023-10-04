Эриксен о 2:3 с «Галатасараем»: «Огромное разочарование, в раздевалке было очень тихо. «МЮ» не пропускает таким образом, когда не ошибается»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Галатасарай высшая лига Турция Лига чемпионов УЕФА Кристиан Эриксен Футбол

Кристиан Эриксен разочарован поражением от «Галатасарая».

«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» с счетом 2:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов. За 2 тура команда под руководством Эрика тен Хага не набрала ни одного очка.

«Огромное разочарование. В раздевалке было очень тихо. Думаю, в игре у нас было несколько хороших отрезков.

Не думаю, что дело в уверенности. Дело в осознанности, остроте и неправильных решениях в неподходящее время. Многое [еще предстоит сделать]. Все дело в деталях. Когда мы не совершаем ошибок, мы не пропускаем таким образом.

К счастью, это только начало турнира, и мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.

После ошибки Онана назначили пенальти в ворота «МЮ» за фол Каземиро на Мертенсе. Икарди пробил мимо

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40 комментариев

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Zlatan Ibra
«Галатасарай» не выиграл ни одной игры на английской земле за 117 лет своего существования, но тут появился Эрик Тен Хаг.

- «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал в первых двух играх группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг.

- «Манчестер Юнайтед» ни разу не пропускал 7 голов в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг.

- «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал в 4 из 7 первых игр в истории АПЛ, но тут появился Эрик Тен Хаг.
+46
-5
+41
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фк кабинет
Убрать Роналду,де Хеа,отстранить Санчо.Голландский рыжий Гений)))
+28
-6
+22
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Отец Абду
Лутон в ЛЧ выиграл столько же матчей, сколько МЮ в этом сезоне...
+16
-4
+12
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analitik73
Ответ Zlatan Ibra
«Галатасарай» не выиграл ни одной игры на английской земле за 117 лет своего существования, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал в первых двух играх группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» ни разу не пропускал 7 голов в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал в 4 из 7 первых игр в истории АПЛ, но тут появился Эрик Тен Хаг.
да Тен Хаг, как я посмотрю, первопроходец!
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Владимир Владимирович
Спортс опубликуйте лучше интервью из команды победителя, Икарди например, наверняка у него интервью брали. Зачем нам нытьё из пригорода Манчестера
+12
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rigobersong
Ответ Troublemaker
Когда вашей команде забивает Зоа (который не делал этого в составе КП), а сверху добивает Нара парашютиком, кому-то необходимо крепко призадуматься. Ну и собирать вещи побыстрее.
https://www.transfermarkt.us/manchester-united_crystal-palace/index/spielbericht/3420844

😏
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Нефанатик
Однозначно надо выгонять де Хеа и купить умеющего играть ногами Онану. Давид опять привез пенальти, хорошо что не забил. Я после трансфера этого клоуна говорит что фанаты МЮ еще возненавидят Онану. Он может и умеет играть ногами, но для вратаря главное - это игра руками, а он ну такой себе вратарь)) слабенький. Он в подметки Де Хеа не годится.
+7
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Ман Сити
Было тихо в раздевалке - это не ответ. Говори кто кого избил в этот раз.
+9
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S100 Winner
Ответ фк кабинет
Убрать Роналду,де Хеа,отстранить Санчо.Голландский рыжий Гений)))
И подписать вместо них 100-миллионную не забивающую бестолочь Антони и дырку Онану. А также вместо убранных легенд МЮ сделать капитаном истеричного Бруну, до сих пор не продать Магуайра и подписать к нему в пару Джонни Эванса

Тен Хуг - гигант мысли )) Самодур со вселенским ЧСВ
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Andrey7071
Ответ Ман Сити
Было тихо в раздевалке - это не ответ. Говори кто кого избил в этот раз.
Игроки МЮ бьют только женщин
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Роман
Ответ damondiamond
в каждом матче после гола они бегут обниматься и через минуту пропускают, зачем они это делают?
Радуются что через пару минут пропустят.
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Diego 95
Ответ Zlatan Ibra
«Галатасарай» не выиграл ни одной игры на английской земле за 117 лет своего существования, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал в первых двух играх группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» ни разу не пропускал 7 голов в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг. - «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал в 4 из 7 первых игр в истории АПЛ, но тут появился Эрик Тен Хаг.
Главное он Роналду убрал,что вам еще не хватает?
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Th3RealM3
Ответ Andrey7071
Игроки МЮ бьют только женщин
И детей,хотя Рональду уже не в МЮ,но сделал это в красной футболке...А вообще )))
"Я бью женщин и детей, потому что я красавчик
Потому что я сильней и они не могут сдачи дать мне"
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damondiamond
МЮ просто не надо праздновать голы - сразу теряют концентрацию и пропускают, странно, что никто ещё им об этом не сказал
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mj23.net
Ответ corazón blanco
Голы команде даются так тяжело, что странно было бы, если бы игроки их еще и не праздновали.
Забавно, но в ЛЧ 5 уже накидали. В АПЛ 7 за 7 матчей...Тенденция кстати началась при Сульшере после прихода Криша. В АПЛ был кошмар, а в ЛЧ забивали достаточно, и сам Криш занес 6 мячей в 5ти матчах. Теперь датчанин исполняет Криша и уже забил 3 мяча, но в АПЛ у него 0)
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фк кабинет
Ответ Football Forever
Ладно Де Хеа, но Санчо и Роналду прям блистали что ли?
Роналду лучший бомбардир команды 2022.Кстати как там Рашфорд?Много игр затащил?
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damondiamond
Ответ corazón blanco
Голы команде даются так тяжело, что странно было бы, если бы игроки их еще и не праздновали.
в каждом матче после гола они бегут обниматься и через минуту пропускают, зачем они это делают?
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corazón blanco
Ответ damondiamond
МЮ просто не надо праздновать голы - сразу теряют концентрацию и пропускают, странно, что никто ещё им об этом не сказал
Голы команде даются так тяжело, что странно было бы, если бы игроки их еще и не праздновали.
+2
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Экспертное мнение
Вообще, у МЮ был подходящий тренер в какой-то момент. Это Кэррик. Но никто этого тогда не понял)
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Дмитрий Васин
Тихо, это ладно... Вот кого выгонят, кто станет новым козлом отпущения... Рэшфорд? Этого в Англии ему не простят, он свой воспитанник.
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Роман
МЮ стабильно пропускает 3.
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igls54
Никогда ещё тен Хаг не был так близок к провалу
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Пашка Донофф
Хорошо что я перестал смотреть матчи МЮ
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AERN
Если уж Каз получил жк, команда просто унылая. В таких случаях тренеры сами уходят, но его похоже проблематично будет прогнать.
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f0rmoceft
Онана пока что лажает, надеюсь это его не "сломает".
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