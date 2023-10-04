Эриксен о 2:3 с «Галатасараем»: «Огромное разочарование, в раздевалке было очень тихо. «МЮ» не пропускает таким образом, когда не ошибается»
Кристиан Эриксен разочарован поражением от «Галатасарая».
«Манчестер Юнайтед» уступил «Галатасараю» с счетом 2:3 в матче группового этапа Лиги чемпионов. За 2 тура команда под руководством Эрика тен Хага не набрала ни одного очка.
«Огромное разочарование. В раздевалке было очень тихо. Думаю, в игре у нас было несколько хороших отрезков.
Не думаю, что дело в уверенности. Дело в осознанности, остроте и неправильных решениях в неподходящее время. Многое [еще предстоит сделать]. Все дело в деталях. Когда мы не совершаем ошибок, мы не пропускаем таким образом.
К счастью, это только начало турнира, и мы знаем, что впереди еще много матчей», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» в интервью TNT Sports.
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- «Манчестер Юнайтед» ни разу не проигрывал в первых двух играх группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг.
- «Манчестер Юнайтед» ни разу не пропускал 7 голов в первых двух матчах группового этапа Лиги чемпионов, но тут появился Эрик Тен Хаг.
- «Манчестер Юнайтед» никогда не проигрывал в 4 из 7 первых игр в истории АПЛ, но тут появился Эрик Тен Хаг.
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Тен Хуг - гигант мысли )) Самодур со вселенским ЧСВ
"Я бью женщин и детей, потому что я красавчик
Потому что я сильней и они не могут сдачи дать мне"