Президент «Ростова»: «Мы не планируем отпускать Карпина в другие клубы. У него большой кредит доверия»

Теги Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Матч ТВ Арташес Арутюнянц Футбол

Президент «Ростова» не собирается отпускать Валерия Карпина в другие клубы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Карпина на случай увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Мы не планируем отпускать Карпина в другие клубы. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова».

– Вас устраивает его работа?

– Да.

– Какие причины таких результатов? (Серия команды без побед продлилась до шести игр)

– Их много. В первую очередь: синдром второго сезона, психологические причины, молодая команда.

– Довольны ли тем, как команда поработала на трансферном рынке?

– А у нас были другие варианты? Мы довольны. Исходя из того, что нам удалось сделать по итогу, мы довольны, – сказал президент «Ростова» Арташес Арутюнянц.

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10 комментариев

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Дед Щукарь порожняк не гонит
Лишь бы Валера сам не захотел уйти. Как он работает с молодежью, любо дорого посмотреть. Ну а для высоких задач и игроки нужны посолиднее.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
В большинстве случаев выдать два сезона на ура у очень молодых игроков редко получается. Даже Хвича пробуксовывает. Что в Рубине, что в Наполи.
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
В большинстве случаев выдать два сезона на ура у очень молодых игроков редко получается. Даже Хвича пробуксовывает. Что в Рубине, что в Наполи.
Привет, Игорь! Адекватные и так это понимают, неадекватным объяснять бесполезно.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Привет, Игорь! Адекватные и так это понимают, неадекватным объяснять бесполезно.
Привет, Валера! Да все всё понимают, но не хотят иногда признавать. Особенно хейтеры. Нормально. 😁
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Дед Щукарь порожняк не гонит
Ответ Andrey Yaroslavtsev
А что планирует Карпин? Вот в чём вопрос.
Я думаю, на семейном совете будут решать.
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Andrey Yaroslavtsev
А что планирует Карпин? Вот в чём вопрос.
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Дед Щукарь порожняк не гонит
Я думаю, на семейном совете будут решать.
А семья то, большая? )
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