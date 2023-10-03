Президент «Ростова»: «Мы не планируем отпускать Карпина в другие клубы. У него большой кредит доверия»

Президент «Ростова» не собирается отпускать Валерия Карпина в другие клубы.

Ранее сообщалось, что «Спартак» рассматривает кандидатуру Карпина на случай увольнения главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Мы не планируем отпускать Карпина в другие клубы. У него большой кредит доверия. Он главный тренер «Ростова».

– Вас устраивает его работа?

– Да.

– Какие причины таких результатов? (Серия команды без побед продлилась до шести игр)

– Их много. В первую очередь: синдром второго сезона, психологические причины, молодая команда.

– Довольны ли тем, как команда поработала на трансферном рынке?

– А у нас были другие варианты? Мы довольны. Исходя из того, что нам удалось сделать по итогу, мы довольны, – сказал президент « » .

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