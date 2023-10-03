Роналду о 3:1 с «Истиклолом»: «Счастлив, что забил первый гол в азиатской ЛЧ. Продолжаем побеждать!»

Теги Криштиану Роналду Лига чемпионов Азии высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Истиклол Футбол

Криштиану Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в игре Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб обыграл «Истиклол» во 2-м туре группового этапа – 3:1. Роналду отметился голом на 66-й минуте.

«Хорошая игра всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в Лиге чемпионов Азии!

Мы продолжаем побеждать 💙💛 !» – написал португалец. 

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21 комментарий

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Aleksey Yashin
Таджикский Истиклол: Счастливы, что Роналду забил свой первый гол нам
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wadwill13
неправильный перевод. зачем добавляют редакторы отсебятину? он сказал что счастлив забив в лиге чемпионов. он не говорил слово азиатской- вы что расисты?)))
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ретроградный меркурий
Смотрел кусок матча с ребёнком. Такое ощущение, что Роналду из всей команды больше всех хочет побеждать. 38 лет человеку, а он горит футболом. Я не удивлюсь, если он и после 40 продолжит забивать. Гений самомотивации
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S1rAlex
Ответ igoru
39 до Гретцки осталось, ещё один год.
Он еще в плей офф ЧМ26 забьет, чтобы у хейтеров инсульт ж..пы случился 😂😂
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igoru
39 до Гретцки осталось, ещё один год.
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Роман
Пишет Роналду, а плачут мессифаны. Удивительно.
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Роман
Ответ Artem Piatkov
🗣️ Вопрос о лучшем игроке Мира снят с 18.12.2022 Тогда почему глоры одного аргентинца сегодня целый день паслись на ветках Аль-Насра и Роналду и минусовали все комменты?)) Понимают, что 855+242 по гол+пас - весомая заявка на звание "Лучшего в истории" Покорил Англию, Испанию, Италию, теперь покоряет Саудовскую Аравию, 5 ЛЧ в карьере + титулы ЧЕ и ЛН со сборной - первые в её истории (даже с Эйсебио и Фигу у Португалии не было трофеев) 🗣️ Он не может стоять в одном ряду с Месси, Пеле и Марадоной без ЧМ Лев Яшин считается лучшим вратарём в истории, хотя и не выигрывал ЧМ как Касильяс, Буффон и Нойер По логике глоров Эмилиано Мартинес > Яшин, потому что арг выиграл ЧМ
Это все бредмессифанский. Буффон не выигрывал ЛЧ, а считается лучшим вратарем XXI века.

Вообще:
Пеле король чемпионатов мира
Роналду король лиги чемпионов
Месси король бургер-лиги.

Все на своих местах.
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#SharkTeam
Ответ Роман
Это все бредмессифанский. Буффон не выигрывал ЛЧ, а считается лучшим вратарем XXI века. Вообще: Пеле король чемпионатов мира Роналду король лиги чемпионов Месси король бургер-лиги. Все на своих местах.
кем это Буффон считается?
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