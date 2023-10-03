Роналду о 3:1 с «Истиклолом»: «Счастлив, что забил первый гол в азиатской ЛЧ. Продолжаем побеждать!»

Криштиану Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в игре Лиги чемпионов Азии.

Саудовский клуб обыграл « » во 2-м туре группового этапа – 3:1. Роналду отметился голом на 66-й минуте.

«Хорошая игра всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в Лиге чемпионов Азии!

Мы продолжаем побеждать 💙💛 !» – написал португалец.

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