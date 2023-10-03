Роналду о 3:1 с «Истиклолом»: «Счастлив, что забил первый гол в азиатской ЛЧ. Продолжаем побеждать!»
Криштиану Роналду прокомментировал победу «Аль-Насра» в игре Лиги чемпионов Азии.
Саудовский клуб обыграл «Истиклол» во 2-м туре группового этапа – 3:1. Роналду отметился голом на 66-й минуте.
«Хорошая игра всей команды! Счастлив, что забил свой первый гол в Лиге чемпионов Азии!
Мы продолжаем побеждать 💙💛 !» – написал португалец.
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Вообще:
Пеле король чемпионатов мира
Роналду король лиги чемпионов
Месси король бургер-лиги.
Все на своих местах.