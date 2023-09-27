«Мудрик феноменален, недаром его хотел «Арсенал». Его скорость и навыки поражают, у него есть все, что терпеть не могут защитники». Невин о вингере «Челси»

Теги Челси премьер-лига Англия Арсенал Пэт Невин Тиаго Силва Бен Чилуэлл Михаил Мудрик Футбол

Пэт Невин считает, что Михаил Мудрик обладает высоким потенциалом.

– Виновата ли команда в том, что Мудрик не показывает своего уровня, или же он просто не справляется?

– «Арсенал» не просто так хотел заполучить Мудрика. Он феноменален. Его скорость поражает, как и его навыки. Его проблемы не такие, как у остальных, он украинец, который переехал в новую для себя страну. К тому же на него давит крупная сумма, уплаченная за трансфер, хотя сейчас давление немного снизилось из-за других покупок «Челси».

Думаю, у него есть потенциал для того, чтобы стать отличным форвардом и отличным созидателем. Он пришел в команду, которая играет не очень хорошо, но и сам себе жизнь не облегчил. У него была не очень хорошая статистика в прошлом сезоне. Но я всегда смотрю на основные качества, и мне не кажется, что «Челси» хотел бы его потерять. «Челси» лучше всех знает, что если отпустить игрока, то он может стать футболистом мирового уровня где-то еще.

Мудрик пришел в январе, это непростое время для трансфера. Еще только начало сезона, и я возлагаю большие надежды на Мудрика – при условии, что команда сыграется. Это может произойти в нынешнем сезоне, а может и в следующем.

У Мудрика есть все те качества, которые терпеть не могут защитники. Но если «Челси» решит сократить расходы, то я бы не удивился, если бы Мудрик куда-то перешел и там начал блистать. Ему всего 22 года.

Можно ожидать, что он, как и многие другие игроки «Челси», начнет набирать форму, но проблема в том, что в команде много футболистов, еще не вышедших на карьерный пик, вот почему нужны опытные футболисты вроде Тиаго Силвы и Бена Чилуэлла – они помогают сплотиться. Просто пока все работает не так, как в клубе ожидали, – заявил экс-хавбек «Челси.

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41 комментарий

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milky way
"Сотня миллионов за такого кудесника мяча - сущие копейки" - добавил Невин, срываясь на смех.
+44
-7
+37
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Ви Ков
Кто это и почему он так хвалит это полено?
Любовник Мудрика?
+46
-15
+31
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Отец Абду
А ведь вместо Троссарда мог быть Мудрик... Повезло Арсеналу и его фанатам:)
+27
-2
+25
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Инженер Управляющий
через год-два Арсенал его купит у Челси за 30-40 млн
+11
-3
+8
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depressrain
И вообще АПЛ просто не доросла до уровня Мудрика
+7
0
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ARIGAMI ARIGAMI
Далее в программе: Если бы не вы, назойливые анти-Мудрики на спортсе, у него бы все получилось!
+8
-4
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Любитель побеждать
Лучший футболист Галактики.
+6
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.ru
Пэт Невин: Челси не уровень Мудрика...
+4
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Николай Бабулькин
Значит, продают...
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Инженер Управляющий
через год-два Арсенал его купит у Челси за 30-40 млн
Арсенал за этого днаря больше 5 не отдаст. И то 4 это за паспорт
+4
-2
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Mykytka
Ответ Инженер Управляющий
через год-два Арсенал его купит у Челси за 30-40 млн
Милан))
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Ви Ков
Кто это и почему он так хвалит это полено? Любовник Мудрика?
У него их похоже много
+6
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Не уверен!!
Ответ Ви Ков
Кто это и почему он так хвалит это полено? Любовник Мудрика?
Наверное кто-то из серии наших Кавазашвили
+2
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0mertas626
Ответ milky way
"Сотня миллионов за такого кудесника мяча - сущие копейки" - добавил Невин, срываясь на смех.
абсолютли)
+2
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ArnoNeputevy
Я уже забыл: его хотел тульский "Арсенал"? Если да, то жаль, что не взяли. Был бы на своём месте.
+2
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a2wai
Сразу видно, что человек видел только его матчи в лиге чемпионов.

В Мудрике нет ничего абсолютно выдающегося, обычный бегунок, которого расхайпили на фоне того, что происходит в мире и сделали из него дорогостоющую пустышку.

Поэтому он даже при Почеттино не тянет, хотя, казалось бы, уход Лэмпарда должен был поспособствовать росту.
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0mertas626
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
У него их похоже много
да не ревнуй)
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brace
Кто следующий дифирамбы петь Мудрику?
О феноменальности и о навыках?
Бедняга, как же ему трудно адаптироваться в новых, труднейших условиях, а там же пол- команды таких же, как и он сам.
Вот -вот "выстрелит" - надо подождать
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Инженер Управляющий
Ответ Hush_hush
Я ведь искренне жалел, что Арсенал его не подписал. Но как оказалось, исходя из комментариев на спортс, Мудрик - это фейк
Не комментарии определяют его игру, но игра определяет комментарии))
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5t1ck
Играет в кубке в старте, каждый приём мяча понты и потеря, ни ума ни фантазии в общем.
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Инженер Управляющий
Ответ Mykytka
Милан))
Милан у Челси в основном блм берут
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TheFrosty
«Мудрик феноменален, 100 млн за одну голевуху».
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Торт Спартак
Сколько там у них прошло? Шестая часть сезона? Игроки за 100+ млн ещё не набрали форму1🤣
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Томаш Спенсер
ахахаха 😅🤣
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0mertas626
Ответ Отец Абду
А ведь вместо Троссарда мог быть Мудрик... Повезло Арсеналу и его фанатам:)
согласен, свезло. грамотно развели челсюк) хотя с боули это изи
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