«Мудрик феноменален, недаром его хотел «Арсенал». Его скорость и навыки поражают, у него есть все, что терпеть не могут защитники». Невин о вингере «Челси»

Пэт Невин считает, что Михаил Мудрик обладает высоким потенциалом.

– Виновата ли команда в том, что Мудрик не показывает своего уровня, или же он просто не справляется?

– « » не просто так хотел заполучить Мудрика. Он феноменален. Его скорость поражает, как и его навыки. Его проблемы не такие, как у остальных, он украинец, который переехал в новую для себя страну. К тому же на него давит крупная сумма, уплаченная за трансфер, хотя сейчас давление немного снизилось из-за других покупок «Челси».

Думаю, у него есть потенциал для того, чтобы стать отличным форвардом и отличным созидателем. Он пришел в команду, которая играет не очень хорошо, но и сам себе жизнь не облегчил. У него была не очень хорошая статистика в прошлом сезоне. Но я всегда смотрю на основные качества, и мне не кажется, что «Челси» хотел бы его потерять. «Челси» лучше всех знает, что если отпустить игрока, то он может стать футболистом мирового уровня где-то еще.

Мудрик пришел в январе, это непростое время для трансфера. Еще только начало сезона, и я возлагаю большие надежды на Мудрика – при условии, что команда сыграется. Это может произойти в нынешнем сезоне, а может и в следующем.

У Мудрика есть все те качества, которые терпеть не могут защитники. Но если «Челси» решит сократить расходы, то я бы не удивился, если бы Мудрик куда-то перешел и там начал блистать. Ему всего 22 года.

Можно ожидать, что он, как и многие другие игроки «Челси», начнет набирать форму, но проблема в том, что в команде много футболистов, еще не вышедших на карьерный пик, вот почему нужны опытные футболисты вроде и – они помогают сплотиться. Просто пока все работает не так, как в клубе ожидали, – заявил экс-хавбек « .

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