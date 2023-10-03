Колуилл о Мудрике: «Отличный игрок, он может стать одним из лучших в мире. На тренировках я к нему не приближаюсь, чтобы не опозориться»

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Ливай Колуилл Футбол

Ливай Колуилл высказался о способностях Михаила Мудрика.

Вчера украинский вингер забил первый гол за «Челси» – в ворота «Фулхэма». Это был 24-й матч Мудрика в составе «синих». 

«Я и близко к нему не подхожу [на тренировках], если только не хочу опозориться (смеется)!

В первом тайме против «Фулхэма» он был великолепен. Каждый может видеть, какими качествами он обладает, и мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хороший игрок, и забить в первом тайме было потрясающе. Теперь он должен отталкиваться от этого. У него есть все, что должно быть у вингера. Ему просто нужно показывать это в каждой игре.

Сложно переезжать из Украины в «Челси». Здесь сильное давление, которого он, возможно, раньше не испытывал, другая культура и много чего еще.

Так что ему было трудно прийти и взяться за дело с ходу. Но он хорошо сыграл с «Фулхэмом», его прошлая игра тоже была хорошей, и скоро вы увидите, какой он игрок.

[Его гол] – это потрясающе. Я очень рад за него, вы могли видеть это во время празднования. Пас был удачным. Я не знаю, как я нашел его, я не смог бы сделать это снова!

Он заслужил это. Он отличный игрок. Он может стать одним из лучших в мире. Теперь дело за тем, чтобы двигаться дальше, и, надеюсь, он сможет развить это и стать отличным игроком», – сказал защитник «Челси».

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54 комментария

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S. A.
Он уже один из лучших в мире. За 2 дня октября забил больше, чем весь Челси за сентябрь. А ещё у него в этом сезоне голов больше, чем у Де Брюйне
+47
-4
+43
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Andrey Yaroslavtsev
Всеобщее вылизывание, иначе - моветон.
+37
-9
+28
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tusiel
Не приближаюсь, а то денег попросит
+36
-15
+21
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Vasily Stavchansky
"На тренировках я к нему не приближаюсь, чтобы не опозориться"

а то ещё зиганёт случайно...
+18
-7
+11
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Алексей Ильин
Надо приз лучшему игроку АПЛ переименовать в "Кубок Мудрика", чтобы будущее поколение знало к какому уровню надо стремиться XD
+10
-1
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Proper Chels
Не знаю, как Мудрик, но Колвилл точно может стать лучшим защитником АПЛ, если будет продолжать в том же духе. Ведь ему всего 20.
Приходится закрывать позицию левого защитника, но даже там он выглядит сильнее того же Кукурельи.
+10
-4
+6
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Eretik_fcsm
Не приближается, чтобы не зашквариться
+14
-9
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Vanek1411
И правильно. А то ещё заснимет и в интернет выложит, как толстяка в качалке.
+9
-4
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Uriy walmart
Ответ Proper Chels
Не знаю, как Мудрик, но Колвилл точно может стать лучшим защитником АПЛ, если будет продолжать в том же духе. Ведь ему всего 20. Приходится закрывать позицию левого защитника, но даже там он выглядит сильнее того же Кукурельи.
Много кто в АПЛ выглядит сильнее кукурельи
+11
-6
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svas17
Ответ WelcomeBackPURE
Комментарий удален модератором
И где там про Украину? Не рефлексуйте вы так, всё хорошо, всё идёт по плану, уже скоро будет один день, как вы Киев берёте. Ещё два дня останется, но затянутых
+6
-2
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Алекс
Ответ юра георгиевский
Сейчас такое время, когда англо-саксонское государство заставляет всех хвалить некоторых граждан, из некоторой страны. Оно и понятно, дали указ из-за океана. Такова реальность в мире.
Когда они копали Атлантический океан,то сыпанули Северную Америку,кстати.Благодарные потомки поддерживают,но денег не дали в этот раз.
+4
-1
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Андоррский почтальон
«Забить в первом тайме - это потрясающе! А во втором тайме - это восхитительно! А в добавленное время - прекрасно! А в двадцать четвёртом матче - невероятно!»
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-1
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Mesut Ozil
Ответ Очевидное невероятное
такой,страны больше нет на карте
они вам делом показывают что умеют право на существование. они, украинцы великий народ. рвут вам одно место на поле боя
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Proper Chels
Ответ Uriy walmart
Много кто в АПЛ выглядит сильнее кукурельи
Да, но Колвилл центральный защитник, который способен показывать высокий уровень и на фланге.
Вчерашний пас на Мудрика - шедевр.
А Кукурелья просто не дотягивает до топ уровня. В каком-нибудь Вест Хэме мог бы спокойно играть в основе.
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Очевидное невероятное
Ответ Mesut Ozil
они вам делом показывают что умеют право на существование. они, украинцы великий народ. рвут вам одно место на поле боя
ничего скоро усср будет полностью в составе РФ!
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юра георгиевский
Сейчас такое время, когда англо-саксонское государство заставляет всех хвалить некоторых граждан, из некоторой страны. Оно и понятно, дали указ из-за океана. Такова реальность в мире.
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Очевидное невероятное
Ответ Vlad33
Да что уж там в Мире? На Украине!
такой,страны больше нет на карте
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юра георгиевский
Ответ Алекс
Когда они копали Атлантический океан,то сыпанули Северную Америку,кстати.Благодарные потомки поддерживают,но денег не дали в этот раз.
Ну да.
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saynaraboy
Ответ Очевидное невероятное
такой,страны больше нет на карте
Кажется в войне ты не только отца, но еще и зрения
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vincere
Представьте, что будет, если Мудрик ещё 1-2 мяча забьёт. У Месси прямо на сцене из рук Золотой Мяч заберут и отдадут этому кудеснику.
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Pitkin
Мудрик скоро станет даже посильнее Ку-Ку, который (Ку-Ку) вчера просто феерил в обороне.
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Radik_2.0
Ответ svas17
И где там про Украину? Не рефлексуйте вы так, всё хорошо, всё идёт по плану, уже скоро будет один день, как вы Киев берёте. Ещё два дня останется, но затянутых
сколько слышал эту фразу про Киев за три дня, так и не нашёл цитату, что бы кто нибудь из верхушки государства ставил такую цель и озвучил её. чья фраза?)
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Артем Русанов
«….ну и вообще у него гражданство правильное».
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Локоть Артеста
Ну что, претендент на золотой мяч? Целый гол за 9 месяцев забил.
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Felp
Ответ Vanek1411
И правильно. А то ещё заснимет и в интернет выложит, как толстяка в качалке.
Приём толстяка старика
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