Колуилл о Мудрике: «Отличный игрок, он может стать одним из лучших в мире. На тренировках я к нему не приближаюсь, чтобы не опозориться»

Ливай Колуилл высказался о способностях Михаила Мудрика.

Вчера украинский вингер забил первый гол за «Челси» – в ворота «Фулхэма». Это был 24-й матч в составе «синих».

«Я и близко к нему не подхожу [на тренировках], если только не хочу опозориться (смеется)!

В первом тайме против «Фулхэма» он был великолепен. Каждый может видеть, какими качествами он обладает, и мы постоянно видим это на тренировках. Он очень хороший игрок, и забить в первом тайме было потрясающе. Теперь он должен отталкиваться от этого. У него есть все, что должно быть у вингера. Ему просто нужно показывать это в каждой игре.

Сложно переезжать из Украины в «Челси». Здесь сильное давление, которого он, возможно, раньше не испытывал, другая культура и много чего еще.

Так что ему было трудно прийти и взяться за дело с ходу. Но он хорошо сыграл с «Фулхэмом», его прошлая игра тоже была хорошей, и скоро вы увидите, какой он игрок.

[Его гол] – это потрясающе. Я очень рад за него, вы могли видеть это во время празднования. Пас был удачным. Я не знаю, как я нашел его, я не смог бы сделать это снова!

Он заслужил это. Он отличный игрок. Он может стать одним из лучших в мире. Теперь дело за тем, чтобы двигаться дальше, и, надеюсь, он сможет развить это и стать отличным игроком», – сказал защитник « ».

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline