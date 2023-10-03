Мудрик, Броя, Галлахер и Колуилл получили 8 из 10 от Goal за матч с «Фулхэмом» – лучшие оценки в «Челси»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Тиаго Силва Марк Кукурелья Аксель Дисаси Конор Галлахер Роберт Санчес Михаил Мудрик Армандо Броя Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Ливай Колуилл Коул Палмер Футбол

Футбольный сайт Goal оценил игру футболистов «Челси» в матче против «Фулхэма».

«Синие» одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Михаила Мудрика и Армандо Брои. Игроки «Челси» получили оценки от Goal по 10-балльной шкале.

Вратарь: Роберт Санчес – 6;

Защитники: Марк Кукурелья – 7, Аксель Дисаси – 6, Тиаго Силва – 7, Ливай Колуилл – 8;

Полузащитники: Конор Галлахер – 8, Мойсес Кайседо – 6, Энцо Фернандес – 7;

Нападающие: Коул Палмер – 6, Армандо Броя – 8, Михаил Мудрик – 8.

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34 комментария

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Тухель
В чем смысл этих однотипных тупых комментов под каждой новости о Мудрике? Ладно были бы смешными и креативными, тогда можно было посмеяться. Про того же Бэйла или Азара иногда и смешно шутили, а не только хейтили под каждой новостью, а тут просто дикий хейт и всё.
Например я понимаю за что ирландцы ненавидели Анри, но за что ненавидят Мудрика не понимаю. Если я типа русский должен ненавидеть всех украинцев, то я получается нацист.
+45
-9
+36
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privet100
Мудрик действительно крутой матч провёл.
+20
-4
+16
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Анри Карлайл
В чатах про Мишу - чистый нацизм.
Мудрика хэйтят только за то что он украинец.
+17
-10
+7
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James2208
Ответ Егор Крид58
Комментарий скрыт
ты вообще посмотрел матч?
+10
-3
+7
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bogdan fedyuk
колвил очень хорош. пожалуй лучший игрок на старте сезона в команде
+3
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Velirpa
разбудите Толстого, к питию и воровству добавилась зас*рание Мудрика, бгг
+2
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Victor Rufus
Почему админ сайта разрешает ставить комментарии людей который Не имеет отношения к клубу Челси. Люды просто хейтят игроков , хватит ** Мудрика , Кайседо.
+3
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atomio
Ответ Тухель
В чем смысл этих однотипных тупых комментов под каждой новости о Мудрике? Ладно были бы смешными и креативными, тогда можно было посмеяться. Про того же Бэйла или Азара иногда и смешно шутили, а не только хейтили под каждой новостью, а тут просто дикий хейт и всё. Например я понимаю за что ирландцы ненавидели Анри, но за что ненавидят Мудрика не понимаю. Если я типа русский должен ненавидеть всех украинцев, то я получается нацист.
Ни в чем. Просто спорц это намерено делает, знает что на ветку придут квасные патриоты и превратят все в балаган политический. Вот и всё. Это аналогично 100500 новостей о том что Роналду забил каким-то таджикам, туда сразу бегут и глоры и хейтеры и Артемка со своими новыми подсчетами его голов. Просто ради кликбейта кароче.
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Balt39
Ответ Тухель
В чем смысл этих однотипных тупых комментов под каждой новости о Мудрике? Ладно были бы смешными и креативными, тогда можно было посмеяться. Про того же Бэйла или Азара иногда и смешно шутили, а не только хейтили под каждой новостью, а тут просто дикий хейт и всё. Например я понимаю за что ирландцы ненавидели Анри, но за что ненавидят Мудрика не понимаю. Если я типа русский должен ненавидеть всех украинцев, то я получается нацист.
Во-первых - интернет-троллям только дай корм. И это относится не столько к Мыколе, а ко всем ( Газзаеву гав пишут, Роналду фрукт и т. д.)
Во-вторых - редакция, публикуя по 20 новостей о Мудрике поощряет эти комментарии.
В-третьих - хейт оправдан. И это никак не относится к тому, что Мудрик из Украины. Вспомните сколько Смолову считали дни.
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Растиньяк
Броя топчик
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saionera
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Alex_V69
Сколько радости от одного забитого гола!
полные штаны,..
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marcus_flint
Ответ James2208
ты вообще посмотрел матч?
Зачем ему смотреть, он просто воздух испортил под новостью о Челси и дальше пошел )
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Тюменский медвежонок
я в шоке, уже 15 гривен даже просто в новостях о Мудрике отрабатывают по полной
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charly_54
Ответ Тухель
В чем смысл этих однотипных тупых комментов под каждой новости о Мудрике? Ладно были бы смешными и креативными, тогда можно было посмеяться. Про того же Бэйла или Азара иногда и смешно шутили, а не только хейтили под каждой новостью, а тут просто дикий хейт и всё. Например я понимаю за что ирландцы ненавидели Анри, но за что ненавидят Мудрика не понимаю. Если я типа русский должен ненавидеть всех украинцев, то я получается нацист.
Это просто пересчёт дурачков
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Balt39
Ответ Тухель
Так меня РПЛ не интересует, а на ветках Челси сейчас куча залетных, которые матчи не смотрят и их на ветках АПЛ нет и они прибегают только на новости связанные с Мудриком. Под новостями с КР много странных людей, но там статус и медийность другая, а Мудрик это просто молодой игрок, да заплатили много, но для АПЛ это даже не рекорд.
Ну так если вас не интересует никто кроме, то как вы сделали вывод, что только Мудрика стебут??? И лишь из-за его национальности???
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jane gunn
Палмер лучшим был, несправедливо снизили оценку
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Большое сердце Неймара
Ответ Victor Rufus
Почему админ сайта разрешает ставить комментарии людей который Не имеет отношения к клубу Челси. Люды просто хейтят игроков , хватит ** Мудрика , Кайседо.
ты болен. может запретишь людям комментировать клуб, за который не болеешь
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Victor Rufus
Ответ Большое сердце Неймара
ты болен. может запретишь людям комментировать клуб, за который не болеешь
болей за торпедо
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