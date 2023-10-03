Мудрик, Броя, Галлахер и Колуилл получили 8 из 10 от Goal за матч с «Фулхэмом» – лучшие оценки в «Челси»
Футбольный сайт Goal оценил игру футболистов «Челси» в матче против «Фулхэма».
«Синие» одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам Михаила Мудрика и Армандо Брои. Игроки «Челси» получили оценки от Goal по 10-балльной шкале.
Вратарь: Роберт Санчес – 6;
Защитники: Марк Кукурелья – 7, Аксель Дисаси – 6, Тиаго Силва – 7, Ливай Колуилл – 8;
Полузащитники: Конор Галлахер – 8, Мойсес Кайседо – 6, Энцо Фернандес – 7;
Нападающие: Коул Палмер – 6, Армандо Броя – 8, Михаил Мудрик – 8.
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Например я понимаю за что ирландцы ненавидели Анри, но за что ненавидят Мудрика не понимаю. Если я типа русский должен ненавидеть всех украинцев, то я получается нацист.
Мудрика хэйтят только за то что он украинец.
Во-вторых - редакция, публикуя по 20 новостей о Мудрике поощряет эти комментарии.
В-третьих - хейт оправдан. И это никак не относится к тому, что Мудрик из Украины. Вспомните сколько Смолову считали дни.