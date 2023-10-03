Мудрик, Броя, Галлахер и Колуилл получили 8 из 10 от Goal за матч с «Фулхэмом» – лучшие оценки в «Челси»

Футбольный сайт Goal оценил игру футболистов «Челси» в матче против «Фулхэма».

«Синие» одержали победу со счетом 2:0 благодаря голам и . Игроки « » получили оценки от Goal по 10-балльной шкале.

Вратарь: Роберт Санчес – 6;

Защитники: – 7, – 6, Тиаго Силва – 7, Ливай Колуилл – 8;

Полузащитники: Конор Галлахер – 8, Мойсес Кайседо – 6, Энцо Фернандес – 7;

Нападающие: Коул Палмер – 6, Армандо Броя – 8, Михаил Мудрик – 8.

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