Хвича Кварацхелия: «Я вырос, смотря матчи «Реала» по телевизору, а теперь они мои соперники на поле. Гути и Роналду вдохновляли меня»
Вингер «Наполи» Хвича Каварацхелия высказался о предстоящей игре против «Реала».
«Наполи» примет мадридскую команду во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.
– Сегодня исторический вечер ночь: мадридский «Реал» приезжает на стадион имени Диего Марадоны.
– Я вырос, смотря матчи «Мадрида» по телевизору, а теперь они мои соперники на поле, на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер.
– Ты говорил, что среди твоих кумиров были двое игроков «белых», Гути и Криштиану Роналду.
– Я наблюдал за ними и пытался подражать их игре, их финтам, их ударам. Они вдохновляли меня.
– Испанский футболист хотел подарить тебе свою футболку.
– Мне нравилось, как он обращался с мячом, я наблюдал за его играми все свое детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поговорить об этом. Мы также обменивались сообщениями, и это сделало меня счастливым. Это было похоже на исполнение мечты маленькой Хвичи.
– В Грузии много болельщиков «Реала»...
– Да, но я думаю, что теперь будет больше болельщиков «Наполи», – смеясь сказал Кварацхелия.
Гути прислал Хвиче футболку с автографом: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих»
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А это действительно правильный перевод
Роналду - G. O. A. T
Хвича молодца!