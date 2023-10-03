Хвича Кварацхелия: «Я вырос, смотря матчи «Реала» по телевизору, а теперь они мои соперники на поле. Гути и Роналду вдохновляли меня»

Теги Криштиану Роналду Реал Мадрид Гути Лига чемпионов УЕФА Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Вингер «Наполи» Хвича Каварацхелия высказался о предстоящей игре против «Реала».

«Наполи» примет мадридскую команду во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени. 

– Сегодня исторический вечер ночь: мадридский «Реал» приезжает на стадион имени Диего Марадоны.

– Я вырос, смотря матчи «Мадрида» по телевизору, а теперь они мои соперники на поле, на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер.

– Ты говорил, что среди твоих кумиров были двое игроков «белых», Гути и Криштиану Роналду.

– Я наблюдал за ними и пытался подражать их игре, их финтам, их ударам. Они вдохновляли меня.

– Испанский футболист хотел подарить тебе свою футболку.

– Мне нравилось, как он обращался с мячом, я наблюдал за его играми все свое детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поговорить об этом. Мы также обменивались сообщениями, и это сделало меня счастливым. Это было похоже на исполнение мечты маленькой Хвичи.

– В Грузии много болельщиков «Реала»...

– Да, но я думаю, что теперь будет больше болельщиков «Наполи», – смеясь сказал Кварацхелия. 

Гути прислал Хвиче футболку с автографом: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих»

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19 комментариев

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corazón blanco
Гути - отличный выбор. Волшебник, просто маэстро, очень утонченный игрок. Его игра приносила удовольствие многим болельщикам Мадрида.
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Cruel Snake
Маленькой Хвичи?
А это действительно правильный перевод
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T622222
Он красавчик!
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Cruel Snake
Гути - творил красоту!
Роналду - G. O. A. T
Хвича молодца!
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ТТД Бубнова
Ответ corazón blanco
Гути - отличный выбор. Волшебник, просто маэстро, очень утонченный игрок. Его игра приносила удовольствие многим болельщикам Мадрида.
Сразу вспоминаю гол, когда он пяткой оставил мяч Бензема. Гути топ!
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Twisted Fate
Ответ иц а мен
гути самый переоцененный испанец в истории
Ну и как его переоценили? в чем выражена переоценка?
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eggor404
Ответ Cruel Snake
Маленькой Хвичи? А это действительно правильный перевод
вся новость как будто машинный перевод
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Темный шарлатан
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/eraofsoccerrevival/3193923.html?sl=1
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Сергеев Олег
а вы знали, что в грузинском нет родов?
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Ответ Twisted Fate
Ну и как его переоценили? в чем выражена переоценка?
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Смари Муха
Хвича пол сменил чтоли?
Спортс, видимо ему сменил.
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