Хвича Кварацхелия: «Я вырос, смотря матчи «Реала» по телевизору, а теперь они мои соперники на поле. Гути и Роналду вдохновляли меня»

Вингер «Наполи» Хвича Каварацхелия высказался о предстоящей игре против «Реала».

«Наполи» примет мадридскую команду во 2-м туре группового этапа чемпионов. Матч состоится сегодня, 3 октября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

– Сегодня исторический вечер ночь: мадридский «Реал» приезжает на стадион имени Диего Марадоны.

– Я вырос, смотря матчи « » по телевизору, а теперь они мои соперники на поле, на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер.

– Ты говорил, что среди твоих кумиров были двое игроков «белых», и .

– Я наблюдал за ними и пытался подражать их игре, их финтам, их ударам. Они вдохновляли меня.

– Испанский футболист хотел подарить тебе свою футболку.

– Мне нравилось, как он обращался с мячом, я наблюдал за его играми все свое детство и никогда бы не подумал, что однажды он позвонит мне, чтобы поговорить об этом. Мы также обменивались сообщениями, и это сделало меня счастливым. Это было похоже на исполнение мечты маленькой .

– В Грузии много болельщиков «Реала»...

– Да, но я думаю, что теперь будет больше болельщиков «Наполи», – смеясь сказал Кварацхелия.

Гути прислал Хвиче футболку с автографом: «Жду в «Реале». Твоя игра заставит влюбиться многих»

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