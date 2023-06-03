Отец Кварацхелии: «Главные цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, играть за «Реал» и участвовать в топовых турнирах с Грузией»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи сборная Грузии по футболу Хвича Кварацхелия Футбол

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о целях футболиста «Наполи».

«Его первая цель – это следующий матч лиги, Лиги чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели – выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский «Реал» и участвовать в топовых международных турнирах с Грузией.

Но сейчас он не думает о «Реале», в его голове только Неаполь», – сказал Бадри Кварацхелия на презентации книги Эммануэле Джулианелли «Кварадона. Грузинское чудо». 

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17 комментариев

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Danёk Баshkatov
Хвича молодец, тут сомнений нет, но не рановато ли книгу с таким заголовком выпускать? Все-таки биографии, а уж тем более с таким названием, пишутся, если не после, то на закате карьеры.
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RealJon
и Леао и Хвича фанаты Мадрида. но их беда, Вини закрыл эту позицию на 10 лет уже
+2
-1
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Peter Parker
На презентации книги? Оперативно. Еще и с таким названием… ну не знаю даже.
С одной стороны такое прямое отождествление с Диего. А с другой стороны, сложно представить, чтобы отец Марадоны сказал прессе, что его сын мечтает играть за Реал, выступая в Неаполе.
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Уся Ваткин
Ответ Монсеньор Мартинес
А ещё полететь на Марс, изобрести вакцину от рака и стать папой Римским
Вряд ли он католик
+1
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Андрей Хенто
Хвича к сожалению, как и Винисиус заложник своей позиции. Поэтому вряд ли он будет в Мадриде.
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Тиджани Бабангида
Цели,конечно,сверх-амбициозные. Но и в первом сезоне за «Наполи» от Хвичи мало кто ожидал такого эффекта
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Фан Рубина
В сильнейшей лиге мира - РПЛ был подающим надежды и одним из многих. В лиге попроще - сразу мировая звезда на фоне тамошних днищ, монетизация через книжки, мечты о Реале и дальнейшем набивании статы на испанских днищах. Не все таланты выбирают настоящий футбол.
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MishaFCZ
Так как хвича играл концовку сезона,ему до Реала очень далеко.
Как можно было отдать лучшего игрока чемпионата,человеку без результативных действий за 10 игр
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Нефанатик
К огромному сожалению, на фланге Хвичи играет жертва «расизма». Пусть в игровом плане Хвича и сильнее этого бразильца, но этим шумом с выдуманным расизмом он обеспечил себе неприкосновенность. Да еще и Анчелотти активно поддерживает его, во что бы тот ни играл
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Felp
Поплыли, бывает
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Traxyla
Ответ wowsergio
Винисиус вообще игрок не уровня Реала, а из-за расизма в ПСЖ или Англию укатит
Кажется ты смотришь футбол не тем местом
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FilinMD
Ответ Peter Parker
На презентации книги? Оперативно. Еще и с таким названием… ну не знаю даже. С одной стороны такое прямое отождествление с Диего. А с другой стороны, сложно представить, чтобы отец Марадоны сказал прессе, что его сын мечтает играть за Реал, выступая в Неаполе.
Деньги лишними не будут
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