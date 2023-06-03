Отец Кварацхелии: «Главные цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, играть за «Реал» и участвовать в топовых турнирах с Грузией»
Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о целях футболиста «Наполи».
«Его первая цель – это следующий матч лиги, Лиги чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели – выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский «Реал» и участвовать в топовых международных турнирах с Грузией.
Но сейчас он не думает о «Реале», в его голове только Неаполь», – сказал Бадри Кварацхелия на презентации книги Эммануэле Джулианелли «Кварадона. Грузинское чудо».
Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы
С одной стороны такое прямое отождествление с Диего. А с другой стороны, сложно представить, чтобы отец Марадоны сказал прессе, что его сын мечтает играть за Реал, выступая в Неаполе.
Как можно было отдать лучшего игрока чемпионата,человеку без результативных действий за 10 игр