Отец Кварацхелии: «Главные цели Хвичи – выиграть Лигу чемпионов, играть за «Реал» и участвовать в топовых турнирах с Грузией»

Отец Хвичи Кварацхелии рассказал о целях футболиста «Наполи».

«Его первая цель – это следующий матч лиги, чемпионов и сборной. Но его мечты, его главные цели – выиграть Лигу чемпионов, играть за мадридский « » и участвовать в топовых международных турнирах с Грузией.

Но сейчас он не думает о «Реале», в его голове только Неаполь», – сказал Бадри Кварацхелия на презентации книги Эммануэле Джулианелли «Кварадона. Грузинское чудо».

Что случится в матче ЦСКА – «Краснодар»? Выберите 6 событий и выиграйте призы