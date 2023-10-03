Анчелотти перед «Наполи»: «Реалу» нужно показать особую игру против одной из лучших команд Италии»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

Карло Анчелотти высказался в преддверии матча «Реала» с «Наполи».

Команды встретятся сегодня в Неаполе в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Мы сыграем против одной из лучших команд Италии. Это будет напряженный матч в атмосфере, которая будет вдохновлять наших соперников. Нам нужно показать особую игру», – сказал главный тренер «Реала».

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4 комментария

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corazón blanco
Это будет очень тяжелый матч, ну будет интересно посмотреть на противостояние Осимхена и Рюдигера. Надеюсь Мадрид покажет свою лучшую игру и Карло не будет пудрить, выпустит Тчуамени в старте.
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Арген Муратов
удачи Реалу, давай Джуд💪💪
+3
-2
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Смари Муха
Ожидается фантастический матч
+2
-2
0
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Sergey Troshin
А ещё Карвахаль закончил тренировку хромая....главное состав укомплектован
0
0
0
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