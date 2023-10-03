Анчелотти перед «Наполи»: «Реалу» нужно показать особую игру против одной из лучших команд Италии»

Карло Анчелотти высказался в преддверии матча «Реала» с «Наполи».

Команды встретятся сегодня в Неаполе в рамках 2-го тура группового этапа чемпионов.

«Мы сыграем против одной из лучших команд Италии. Это будет напряженный матч в атмосфере, которая будет вдохновлять наших соперников. Нам нужно показать особую игру», – сказал главный тренер « ».

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