Анчелотти перед «Наполи»: «Реалу» нужно показать особую игру против одной из лучших команд Италии»
Карло Анчелотти высказался в преддверии матча «Реала» с «Наполи».
Команды встретятся сегодня в Неаполе в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Мы сыграем против одной из лучших команд Италии. Это будет напряженный матч в атмосфере, которая будет вдохновлять наших соперников. Нам нужно показать особую игру», – сказал главный тренер «Реала».
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