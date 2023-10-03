Легкое землетрясение произошло в Неаполе накануне матча «Наполи» – «Реал»

Теги Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Наполи Футбол

В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» и «Реала».

Итальянская команда примет испанскую во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Вечером накануне матча в Неаполе произошло легкое землетрясение. Его эпицентр находился в 9 километрах от города, а толчки ощущались в радиусе 50 километров.

Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
damondiamond
Хвича разминался
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михо
Так это фанаты мешали спать футболистам Реала😃
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Назар Игорь
Наверняка за Хвичей будут наблюдать скауты Реала, ему надо проявить себя с лучшей стороны. В Наполи ему полностью раскрыться врядли получится при Гарсии.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Двоечник
Побочный эффект от первого гола Мудрика
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
nurlan-zenit
Ответ Назар Игорь
Наверняка за Хвичей будут наблюдать скауты Реала, ему надо проявить себя с лучшей стороны. В Наполи ему полностью раскрыться врядли получится при Гарсии.
А в Реале он под Винисиусом на скамейке раскроется?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
<~Inter~>
Главное, чтобы Везувий не проснулся
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
laudrup
Настоящее землетрясение будет в Неаполе во время матча!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий