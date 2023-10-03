Легкое землетрясение произошло в Неаполе накануне матча «Наполи» – «Реал»

В Неаполе произошло землетрясение накануне матча «Наполи» и «Реала».

Итальянская команда примет испанскую во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 3 октября и начнется в 22:00 по московскому времени.

Вечером накануне матча в Неаполе произошло легкое землетрясение. Его эпицентр находился в 9 километрах от города, а толчки ощущались в радиусе 50 километров.

Магнитуда землетрясения в его эпицентре составила 4 балла по шкале Рихтера.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline