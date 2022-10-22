Боатенг мог заставить девушку, которую бил и абьюзил, подписать бумаги о неразглашении. Через две недели она покончила с собой
Вскрылись новые подробности дела о смерти бывшей девушки Джерома Боатенга.
Защитник «Лиона» сейчас судится с другой девушкой, матерью двух своих детей Шерин Зенлер. В сентябре 2021 года немца обязали выплатить 1,8 млн евро за нападение на Шерин в 2018-м, ему грозила тюрьма. Позже футболист подал апелляцию на приговор, и дело сейчас разбирается в окружном суде Мюнхена.
В ходе этого дела выяснились детали, касающиеся отношений Боатенга и Каси Ленхардт, которая совершила суицид в феврале 2021 года.
Как утверждает Correctiv, есть доказательства того, что экс-игрок «Баварии» бил Ленхардт, оказывал на нее давление и абьюзил.
Согласно мнениям людей из окружения девушки, Боатенг якобы навещал Каси за несколько недель до суицида и мог заставить ее подписать соглашение о неразглашении. На идущем сейчас процессе Боатенг и его адвокат оставили вопросы по этому поводу без ответа.
Что касается Шерин, то она такое соглашение, вероятно, не подписала.
Боатенг избил бывшую девушку – получил штраф, хотя грозил реальный срок. Его другая подруга совершила суицид (тогда тоже открывали дело)
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