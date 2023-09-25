«Бавария» намерена активно поработать в ходе зимнего трансферного окна.

По данным kicker, мюнхенский клуб сконцентрируется на подписании опорного полузащитника и – при возможности – правого защитника.

и спортивный директор постоянно общаются и строят планы относительно того, какие шаги предпринять, чтобы оптимизировать состав перед решающей частью сезона, которая начнется весной.

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