«Бавария» будет активна в зимнее трансферное окно. Хотят опорника и правого защитника
«Бавария» намерена активно поработать в ходе зимнего трансферного окна.
По данным kicker, мюнхенский клуб сконцентрируется на подписании опорного полузащитника и – при возможности – правого защитника.
Томас Тухель и спортивный директор Кристоф Фройнд постоянно общаются и строят планы относительно того, какие шаги предпринять, чтобы оптимизировать состав перед решающей частью сезона, которая начнется весной.
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