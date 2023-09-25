«Бавария» будет активна в зимнее трансферное окно. Хотят опорника и правого защитника

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы Томас Тухель Кристоф Фройнд Футбол

«Бавария» намерена активно поработать в ходе зимнего трансферного окна.

По данным kicker, мюнхенский клуб сконцентрируется на подписании опорного полузащитника и – при возможности – правого защитника.

Томас Тухель и спортивный директор Кристоф Фройнд постоянно общаются и строят планы относительно того, какие шаги предпринять, чтобы оптимизировать состав перед решающей частью сезона, которая начнется весной.

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25 комментариев

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benjamin92
Клубы Бундеслиги начали подыскивать опорников и правых защитников 😄
+19
-3
+16
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ManDay220
Ответ Ansu Fati
Зачем Павара то тогда продавали?))
Так он сам захотел уйти. Зачем его держать?
+11
0
+11
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Никита Самарин
Второй заход на Пальинью точно должен быть.
+9
-1
+8
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usman703
Тухель молорик пришёл полгода назад, а уже успел заявить что Киммих не опорник и начал искать ему замену. Такими темпами глядишь и вынудит того уйти в Сити или в Барсу.
+5
0
+5
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Surviving
Ответ aseke
Зачем надо было Канселу отпускать.
70 🍋🍋🍋
+5
-1
+4
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Артем Русанов
Приоритет - подписание нового тренера 👌
+3
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Surviving
Ответ che kaif
Баваря выходит на охоту.бундес командам приготовится))
Главный🤡
+3
0
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aseke
Зачем надо было Канселу отпускать.
+4
-2
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TravenS
Ответ Filipp Gorski
Лучше Реалу быть активным в ТО а то так в концу сезона ничего не выиграют
Это наоборот хорошо
+2
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Лёха Жданчик
Палинья и Фримпонг?
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red blue Tyumen’
Ответ aseke
Зачем надо было Канселу отпускать.
Его и не отпускали, аренда закончилась
+1
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Bayern Munich Mia San Mia
Нападающего ещё надо брать. Чупо-Мотинг вроде навострил лыжи из клуба. 2-3 новичка нужно
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Dzmitry Lavysh
Ответ JohnnyMulka
А ты знаешь почему он без контракта?
Потому что показывал своим поведением, что больше хочет в текущий МЮ?
0
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JohnnyMulka
Ответ Dzmitry Lavysh
Нико Шульц без контракта сидит. По критериям подходит: - немец - играл за Дортмунд
А ты знаешь почему он без контракта?
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Faster
Ответ Ansu Fati
Зачем Павара то тогда продавали?))
Он не собирался контракт продлевать и просил, чтобы его продали. Контракт заканчивался в 2024
0
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Faster
Ответ aseke
Зачем надо было Канселу отпускать.
Аренда была с правом выкупа 70 млн, поэтому за такую цену не стали брать.
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Alek88
почему не взяли кансело?
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red blue Tyumen’
Фримпонг из леверкузена топ трансфер будет
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A A
Ну если хотя бы топ опорника возьмут киммих будет хорош и на позиции правого защитника
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