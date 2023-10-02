Константин Зырянов рассказал, что никогда не пытался заняться бизнесом.

– Была в вашей жизни хоть одна попытка заняться бизнесом?

– Нет. Не знаю ни одного спортсмена, который бы в этой сфере расцвел и добился успехов. Практически все были обмануты.

Сколько раз ко мне обращались люди из инвестиционных фондов! «Давайте мы с вами будем управлять вашими деньгами». А я спрашиваю: «А зачем мне с вами управлять моими деньгами, если я ими и сам могу управлять?»

К своим деньгам я никого не подпускаю. Только одного человека – мою жену. Это моя главная ошибка. Шутка, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России.

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