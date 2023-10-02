Зырянов никогда не пытался заняться бизнесом: «К своим деньгам подпускаю только одного человека – жену. Это моя главная ошибка. Шутка»

Теги Константин Зырянов премьер-лига Россия бизнес Первая лига Черноморец Новороссийск деньги ахахаха Футбол

Константин Зырянов рассказал, что никогда не пытался заняться бизнесом.

– Была в вашей жизни хоть одна попытка заняться бизнесом?

– Нет. Не знаю ни одного спортсмена, который бы в этой сфере расцвел и добился успехов. Практически все были обмануты.

Сколько раз ко мне обращались люди из инвестиционных фондов! «Давайте мы с вами будем управлять вашими деньгами». А я спрашиваю: «А зачем мне с вами управлять моими деньгами, если я ими и сам могу управлять?»

К своим деньгам я никого не подпускаю. Только одного человека – мою жену. Это моя главная ошибка. Шутка, – сказал главный тренер «Черноморца» и бывший футболист сборной России. 

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23 комментария

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Alex
Жены - самое плохое вложение денег))) никакой прибыльности))))
+19
-3
+16
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Кондитер
Ответ Alex
Жены - самое плохое вложение денег))) никакой прибыльности))))
можно жене в долг давать ,что бы возвращала с процентами
+18
-2
+16
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T622222
Может ли женщина сделать мужика миллионером!? Да! Если он был миллиардером 🤣
+15
-2
+13
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весёлый роджер
"Шутка. Главная ошибка - женился"
+5
-1
+4
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Иван Иванов
А зачем мне с вами управлять моими деньгами??? Гениально)))
+4
0
+4
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Alex
Ответ feelthedroom@mail.ru
Я как то давал, на +50 000 сбился со счету и плюнул на это дело..
твои деньги - это семейный бюджет. ее деньги - это ее деньги)))
+5
-1
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Alex
Ответ Кондитер
можно жене в долг давать ,что бы возвращала с процентами
ага, на них где сядешь, там и слезешь)) ещё должен останешься
+5
-1
+4
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Доктор Верховцев
Костя — осторожный! Будь как Костя!
+3
0
+3
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Кондитер
можно жене в долг давать ,что бы возвращала с процентами
Я как то давал, на +50 000 сбился со счету и плюнул на это дело..
+3
0
+3
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Иван Абланов
Ответ igls54
Подкинул камень в огород Сани Кержакова :)
да там ленивый только не кидал
+3
-1
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Recreated
Жена это адовая печь денег!
+2
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donkihot
По такому интервью, шутить про первую жену как то странно будет))
+2
-1
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Давид Agabekyan
Ответ Jokk
То есть Бэкхема он не знает или имелось ввиду лично не знает?
Бренд Зырянова и Бекхэма все-таки отличается
+1
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Recreated
Ответ Кондитер
можно жене в долг давать ,что бы возвращала с процентами
Она тебе скажет, что ты не прочитал контракт до конца и вот эту часть с крошечным шрифтом.
+1
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feelthedroom@mail.ru
Ответ Alex
твои деньги - это семейный бюджет. ее деньги - это ее деньги)))
Что то в этом роде)
+1
0
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sd4fmwrvz8
На ошибках других учится ( Кержаков )пытался ни даст соврать
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Born is the King
Ну какая это шутка. Это реальность
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Recreated
Ответ Alex
Жены - самое плохое вложение денег))) никакой прибыльности))))
Ничего смешного!
+1
-1
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окечуква
Константин всегда был адекватен.
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Jokk
То есть Бэкхема он не знает или имелось ввиду лично не знает?
+1
-1
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Сибирский литовец
Ответ Кондитер
можно жене в долг давать ,что бы возвращала с процентами
ипотеку на 25 лет
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юра георгиевский
Ответ igls54
Подкинул камень в огород Сани Кержакова :)
Тут и без Кержа понятно, любым женщинам сколько денег не давай, всё равно мало будет. А один раз дашь много, то потом пожалеешь, будет как в сказке про золотую рыбку А. С. Пушкина.
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igls54
Подкинул камень в огород Сани Кержакова :)
+3
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