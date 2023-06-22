«Роснефть» станет спонсором «Арсенала» вместо «Ростеха». Бюджет тульского клуба на сезон – от 400 млн рублей (Metaratings)
Спонсировать тульский «Арсенал» будет «Роснефть».
По сведениям Metaratings, губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорился с нефтегазовой компанией о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.
Бюджет клуба составит около 400 млн рублей, но, возможно, сумма будет и немного больше.
Прежним спонсором «Арсенала» был «Ростех», компания стала сотрудничать с «Балтикой» после ее возвращения в Мир РПЛ.
В Мелбет Первой лиге тульская команда заняла 13-е место. Из высшей лиги она вылетела в 2022 году.
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