«Роснефть» станет спонсором «Арсенала» вместо «Ростеха». Бюджет тульского клуба на сезон – от 400 млн рублей (Metaratings)

Спонсировать тульский «Арсенал» будет «Роснефть».

По сведениям Metaratings, губернатор Тульской области договорился с нефтегазовой компанией о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.

Бюджет клуба составит около 400 млн рублей, но, возможно, сумма будет и немного больше.

Прежним спонсором «Арсенала» был «Ростех», компания стала сотрудничать с «Балтикой» после ее возвращения в Мир РПЛ.

В Мелбет Первой лиге тульская команда заняла 13-е место. Из высшей лиги она вылетела в 2022 году.

Крупный денежный сдвиг в РПЛ: «Ростех» будет содержать «Балтику» и уходит из «Арсенала». Что случилось?