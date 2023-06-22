«Роснефть» станет спонсором «Арсенала» вместо «Ростеха». Бюджет тульского клуба на сезон – от 400 млн рублей (Metaratings)

Теги премьер-лига Россия бизнес Первая лига Арсенал Тула Российские технологии Роснефть Политика Алексей Дюмин деньги Футбол

Спонсировать тульский «Арсенал» будет «Роснефть».

По сведениям Metaratings, губернатор Тульской области Алексей Дюмин договорился с нефтегазовой компанией о сотрудничестве во время Петербургского международного экономического форума.

Бюджет клуба составит около 400 млн рублей, но, возможно, сумма будет и немного больше.

Прежним спонсором «Арсенала» был «Ростех», компания стала сотрудничать с «Балтикой» после ее возвращения в Мир РПЛ.

В Мелбет Первой лиге тульская команда заняла 13-е место. Из высшей лиги она вылетела в 2022 году.

Крупный денежный сдвиг в РПЛ: «Ростех» будет содержать «Балтику» и уходит из «Арсенала». Что случилось?

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3 комментария

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Shadow1882
Эффект Дюмина
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_FoX-
Пффф... 400 млн. рублей... Бывший глава следственного отдела по Тверскому району мог бы на свою взятку 5 лет Арсенал содержать.
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Francesc Fàbregas
Только Эдегора не продавайте.
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