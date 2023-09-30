«Зенит» стал чемпионом с приходом «Газпрома», а не когда подросли Кержаков и Аршавин. Пошли вливания». Зырянов о петербуржцах

Теги Зенит Константин Зырянов Андрей Аршавин премьер-лига Россия Александр Кержаков Первая лига Газпром Черноморец Новороссийск Футбол

Константин Зырянов связал успехи «Зенита» со спонсорством «Газпрома».

– Вас не расстраивает, что в «Зените» не доверяют молодым?

– Здесь разные цели должны преследоваться. Или мы доверяем молодым, или боремся за чемпионство.

– Надо баланс найти. Когда-то же появились молодые Кержаков и Аршавин.

– Наверное. И что, «Зенит» чемпионом стал?

– Когда они чуть подросли.

— «Зенит» стал чемпионом не когда подросли Кержаков и Аршавин, а когда пришел спонсор «Газпром». Официально зашел, пошли вливания, стали покупать хороших, классных иностранных футболистов.

Вовремя купили Константина Георгиевича Зырянова, чтобы потом выиграть несколько чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и тренер «Черноморца».

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20 комментариев

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Куй Покагорячев
Константин базу выдал
+78
-3
+75
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*MVP*
даже легенды проекта это понимают
+56
-11
+45
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Никита Аксанов
Последний абзац топ. Зырянов лучший игрок сезона РПЛ 2007. И один из главных творцов еврочуда Зенита и сборной в 2008.
+37
-1
+36
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Давид Agabekyan
Ответ *MVP*
даже легенды проекта это понимают
Что понимают? Понимают что Зенит стал топ клубом с приходом денег? Америку открыл. Все топ-клубы же бедные, а один Зенит богатый
+22
-8
+14
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Собиратель хаоса
Ответ *MVP*
даже легенды проекта это понимают
Этого не понимают только отбитые глоры. Не все клубы-богачи - топы, но все топы - клубы-богачи. Такие клубы как Лестер или Ростов времен КББ это аномалия на один сезон. В остальное время все сливки в руках закрытого клуба. И все эти ФФП это ни что иное, как инструмент, чтобы не допустить туда чужаков.
+10
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Евгений Кузнецов
Зырянов: "2+2=4"

все в комментах: вауууу!
+3
0
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NEgr17
Абсолютно с ним согласен! Правду глаголит бывший футболист
+1
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Кузбасс
Ответ *MVP*
даже легенды проекта это понимают
Теперь дядя Алеша поднимет цены на газ и увеличит бюджет Зенитушки. Переподпишет пару раз контракты с латиносами. Любимую игрушку надо баловать.
+9
-8
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jdrk
Ответ *MVP*
даже легенды проекта это понимают
А ЦСКА не проект? Клуб для души? Клубы для души, это арабские клубы
+3
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La Crosse Bobcats
ну это очевидно, даже единовременно стать чемпионом опираясь только на собственных воспитанников практически нереально, и единичные исключения только подтверждают это правило.
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Барсиг Барсигович
Ну так все нормальным людям давно это ясно.
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Александр Зубков
Ответ Куй Покагорячев
Константин базу выдал
Георгиевич.
+2
-2
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