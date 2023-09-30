«Зенит» стал чемпионом с приходом «Газпрома», а не когда подросли Кержаков и Аршавин. Пошли вливания». Зырянов о петербуржцах
Константин Зырянов связал успехи «Зенита» со спонсорством «Газпрома».
– Вас не расстраивает, что в «Зените» не доверяют молодым?
– Здесь разные цели должны преследоваться. Или мы доверяем молодым, или боремся за чемпионство.
– Надо баланс найти. Когда-то же появились молодые Кержаков и Аршавин.
– Наверное. И что, «Зенит» чемпионом стал?
– Когда они чуть подросли.
— «Зенит» стал чемпионом не когда подросли Кержаков и Аршавин, а когда пришел спонсор «Газпром». Официально зашел, пошли вливания, стали покупать хороших, классных иностранных футболистов.
Вовремя купили Константина Георгиевича Зырянова, чтобы потом выиграть несколько чемпионств, Кубок УЕФА, Суперкубок УЕФА, – сказал трехкратный чемпион России в составе «Зенита» и тренер «Черноморца».
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