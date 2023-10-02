РФС хочет снять сериал о Кубке России: «Тема будет шире, чем футбол»

Теги премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России РФС Первая лига Кирилл Терешин Р-Спорт Футбол

В РФС рассказали о планах снять сериал про Фонбет Кубок России.

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Мир РПЛ разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути РПЛ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф Пути регионов. В Пути регионов стартуют команды Мелбет Первой и LEON Второй лиг, а также любительские клубы.

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22 комментария

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Клирик
Футбол будет поуже, а что же будет пошире?)))
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Alexey Dorsh
Андрюха, у нас Путь Рпл! Возможно, Путь Регионов. По Фан ID!
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Aleksey Yashin
Команды, вылетевшие из пути регионов, будут сниматься в сериале
+4
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Nick Crosier
Отдельно нужно уделить внимание как ивановский Текстильщик год за годом выносил мусорные медиакоманды.
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DaleCo
Хорошая идея. Думаю пары сезонов как раз хватит, чтоб его новую схему объяснить.
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Oleg Olegov
Про кубок России был крутой сериал с Иванычем из Дальнобойщиков, там ещё были Егор Титов, Кияшко, Левин. Там команда ещё прошла один раунд потому что на поле выбежала собака и забила гол.
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Hitgoe Himgob
во все тяжкие
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pogbadrogba
Ответ Клирик
Футбол будет поуже, а что же будет пошире?)))
В футболе поуже, в сериале пошире э🤷‍♂️
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Gustav Forsberg
Ответ Aleksey Yashin
Команды, вылетевшие из пути регионов, будут сниматься в сериале
остаться в живых
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Kit244098
Главное, Лопыреву с Ромашкиной не забудьте. Без них сериал и не сериал вовсе))
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Игорь Бубльгумов
Ответ Oleg Olegov
Про кубок России был крутой сериал с Иванычем из Дальнобойщиков, там ещё были Егор Титов, Кияшко, Левин. Там команда ещё прошла один раунд потому что на поле выбежала собака и забила гол.
только недавно вспоминал про этот сериал. До сих пор почти наизусть помню заглавную тему. Лет 10 было, когда его крутили.
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fussballer
Ответ Oleg Olegov
Про кубок России был крутой сериал с Иванычем из Дальнобойщиков, там ещё были Егор Титов, Кияшко, Левин. Там команда ещё прошла один раунд потому что на поле выбежала собака и забила гол.
Команда вроде называется.
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Anthony Wrynn
Ответ fc_champion
Нагиев там в роли кого будет сниматься?
я наверное что то пропустил, почему его начали везде обсуждать? при чем в не хорошем ключе
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Ковид 07.10.52
Больше некуда деньги девать, решили через сериал себе в карманы госсредства перевести...
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Остап Бендер Сгибальщик
без Петрова и Козлова не стОит даже начинать
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Сергей Петахов
Не знал, что Руки - Базуки устроился в РФС
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ОттоДракула
Неужто и про договорняки?
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Никита Алексеев
«Место встречи без FAN ID»
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fc_champion
Нагиев там в роли кого будет сниматься?
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