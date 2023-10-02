РФС хочет снять сериал о Кубке России: «Тема будет шире, чем футбол»

В РФС рассказали о планах снять сериал про Фонбет Кубок России.

«Мы хотим сделать на одной из платформ сериал про Кубок России, в котором тема будет шире, чем футбол», – сказал директор по мероприятиям РФС Кирилл Терешин.

Кубок России второй сезон проходит в новом формате, команды идут к финалу двумя путями. Клубы Мир РПЛ разделены на четыре группы, они проводят игры в два круга. Команды, которые займут первые два места в своих группах, выйдут в плей-офф пути ; занявшие третье место продолжат борьбу в плей-офф Пути регионов. В Пути регионов стартуют команды Мелбет Первой и LEON Второй лиг, а также любительские клубы.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline