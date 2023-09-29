«Химки» сыграют с «Уфой», «Арсенал» – с «Родиной» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России
Прошла жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.
На этом этапе сыграют 16 команд, победивших в четвертом раунде.
Итоги жеребьевки таковы:
«Химки» – «Уфа»
«Динамо-Владивосток» – «Ротор»
«Волгарь» – «Енисей»
«Акрон» – «Шинник»
«Нефтехимик» – «Форте»
«Арсенал» – «Родина»
«СКА-Хабаровск» – «Амкар»
«Черноморец» – «КАМАЗ»
Игры пятого раунда Пути регионов пройдут с 17 по 19 октября.
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