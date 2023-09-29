«Химки» сыграют с «Уфой», «Арсенал» – с «Родиной» в 5-м раунде Пути регионов Фонбет Кубка России

Прошла жеребьевка 5-го раунда Пути регионов Фонбет Кубка России.

На этом этапе сыграют 16 команд, победивших в четвертом раунде.

Итоги жеребьевки таковы:

«Химки» – «Уфа»

«Динамо-Владивосток» – «Ротор»

«Волгарь» – «Енисей»

«Акрон» – «Шинник»

«Нефтехимик» – «Форте»

«Арсенал» – «Родина»

«СКА-Хабаровск» – «Амкар»

«Черноморец» – «КАМАЗ»

Игры пятого раунда Пути регионов пройдут с 17 по 19 октября.

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