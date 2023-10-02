«Барса» летом пыталась подписать сына экс-ассистента Гвардиолы Альтимиру. Полузащитник отклонил предложение «блауграны» и перешел в «Бетис»

«Барселона» пыталась подписать хавбека «Бетиса» Серджи Альтимиру этим летом.

В июле 2023 года Альтимира на правах свободного агента перешел из « », выступающего в третьем дивизионе , в «Хетафе». Спустя месяц 22-летнего полузащитника подписал « ».

По информации Mundo Deportivo, « » пыталась приобрести Альтимиру у « », но игрок отклонил предложение «блауграны», поскольку уже принял решение перейти в «Бетис». Сообщается, что бывший спортивный директор «Барселоны» Матеу Алемани связывался с руководством «Хетафе» и заявлял о готовности выплатить 2 миллиона евро отступных, прописанных в контракте Альтимиры.

«Барселона» интересовалась Альтимирой еще в 2022 году, однако тогда каталонцы не согласились выплачивать 350 тысяч евро отступных по контракту с «Сабаделем».

Отметим, что Серджи Альтимира – сын Аурели Альтимиры, входившего в тренерский штаб Пепа Гвардиолы в «Барселоне».

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