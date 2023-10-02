«Барса» объявила о продлении контракта с Ямалем до 2026-го. Отступные 16-летнего игрока – 1 млрд евро
«Барселона» продлила контракт с Ламином Ямалем.
Новое соглашение 16-летнего игрока рассчитано до 2026 года. Отступные – 1 млрд евро.
Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги.
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