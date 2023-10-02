«Барса» объявила о продлении контракта с Ямалем до 2026-го. Отступные 16-летнего игрока – 1 млрд евро

Теги Барселона Ла Лига Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» продлила контракт с Ламином Ямалем.

Новое соглашение 16-летнего игрока рассчитано до 2026 года. Отступные – 1 млрд евро.

Ямаль провел первый матч за «Барселону» в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории Ла Лиги.

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46 комментариев

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stascheban Stas
что вы так хвалите, такой бред, такие таких игроков уйму, того же фати назвали новым месси и тд....такой бред. будет со временем видно кто он и что, а так обычный игрок))
+27
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+15
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Отец Абду
В 2026 году ему исполнится всего 19... Пусть достигнет хотя бы половину достижений Месси, удачи ему!
+21
-9
+12
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Сикарио
Следующий шаг: аренда в Брайтон.
+23
-14
+9
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Станислав Л
Ответ Сикарио
Следующий шаг: аренда в Брайтон.
следующий шаг - гол Реалу в класико
+26
-17
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Shumi-jr
Ответ Станислав Л
следующий шаг - гол Реалу в класико
А потом в Брайтон )
+9
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+5
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Fan_barça_
Как же просто выглядит его игра в матчах. Как же легко и свободно он проходит двух или трёх защитников. И как же он понимает ритм игры, его пасы на партнёров реально крутые. И отдает он их ровно тогда когда это нужно. Парень реально хорош, играет на уровень выше своих сверстников но все эти возвышение и делание из него "второго Месси/Фати" не доведут до хорошего.
+4
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Overkiller
Ответ Отец Абду
В 2026 году ему исполнится всего 19... Пусть достигнет хотя бы половину достижений Месси, удачи ему!
При всём очевидном таланте парня, что то я сомневаюсь в четырёх ЗМ )
+8
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+3
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a2wai
Ответ градус ненависти
Потому что отступные обязательно прописывать по испанским законам, в результате клубы относятся к этому как к формальности, и вписывают любые нереалистичные цифры
Выглядит так, что этот закон является одним из наиболее дебильных в мире)
+3
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Станислав Л
Ответ stascheban Stas
что вы так хвалите, такой бред, такие таких игроков уйму, того же фати назвали новым месси и тд....такой бред. будет со временем видно кто он и что, а так обычный игрок))
до травмы Фати был в поряде
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*Eddard*
Отлично. Ямалю стабильности и чтобы без травм
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градус ненависти
Ответ a2wai
Зачем ставить такие отступные игроку, который еще не стал звездой, и которому проще вообще не прописывать отступные.
Потому что отступные обязательно прописывать по испанским законам, в результате клубы относятся к этому как к формальности, и вписывают любые нереалистичные цифры
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UlanSky
Ответ stascheban Stas
что вы так хвалите, такой бред, такие таких игроков уйму, того же фати назвали новым месси и тд....такой бред. будет со временем видно кто он и что, а так обычный игрок))
Фати по сути сам себя угробил, отказавшись от операции в свое время.
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MoZ.
Ответ Артур Ганненко
Что-то ненадолго продлили, в 26-м ему будет только 18-19, как бы не пришлось его тогда бесплатно отпускать в тот же ПСЖ ..
По законодательству 3 года - максимальный срок контракта для 16-летнего игрока.
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Станислав Л
Ответ Владимир Самсонов
Такие суммы вредны для самого игрока и его окружения - звёздочку поймать очень легко.
зато гарантия от перекупщиков типа Реала, у которых своих воспитанников такого уровня нет
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Итачи Учиха
Ответ Артур Ганненко
Что-то ненадолго продлили, в 26-м ему будет только 18-19, как бы не пришлось его тогда бесплатно отпускать в тот же ПСЖ ..
Вроде как, игроков, которым меньше 18, нельзя продлевать больше, чем на 3 года.
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S1rAlex
Ответ Сикарио
Следующий шаг: аренда в Брайтон.
После - млс 😂
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Max Kochetkov
Ответ a2wai
Зачем ставить такие отступные игроку, который еще не стал звездой, и которому проще вообще не прописывать отступные.
Да там контракт на три года всего, скоро переподписываться, посмотрим на какие отступные эти годы он на играет)) а так гарантированно никто не заберёт..
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a2wai
Ответ Станислав Л
следующий шаг - гол Реалу в класико
Автогол скорее))
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Олжас Айкенов
Ответ Hi Hi
Они выплатили не отступные а договорную сумму, барсе выгоднее было продать его за 222 ляма
Он выкупил свой контракт, это и были отступные
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gPk
Ответ ОттоДракула
Ждем через пару лет в Брайтоне для создания легендарной связки с Фати.
Ну уж лучше с Фати в Брайтоне чем как всякие Эланги в Ноттингеме))
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Растиньяк
6ая палата на выгуле
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Максим 1986
Шейхи: вызов принят
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Вероломные унижения 0:3,2:6,5:0,0:4
Удивительно, насколько уверенно на спокойняке смотрится этот пацан на фоне того же суетливого Левандовского.
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Мохнатый55
Кто же вам мешал прописать миллиард в контракте Неймара?
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Zlodimir
Ну вот, а я уже в новой фифушке на него глаз положил 🤣 там то никто ничего пока не продлил!😂
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