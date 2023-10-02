Эрнесто Вальверде: «Если игрок хорош, говорят: «У него ДНК «Барсы», а если плох, то ее нет. Не понимаю, что это значит»
Эрнесто Вальверде высказался о философии «Барселоны».
– Вас давно не видели в Барселоне, хотя вам нравится этот город. Или это изменилось после того, как вы были тренером «Барсы»?
– Вовсе нет, моя семья была в восторге. Я ни на что не жалуюсь. Мы выиграли то, что выиграли, все закончилось так, как закончилось... Вот и все.
Мне действительно нравится Барселона, да, я жил на Парижской улице, в Лес Кортс, затем в Саррии... Но я правда не был там какое-то время. Мне нравится Барселона.
– Есть ли у вас ДНК кройффизма?
– Нет, я не понимаю, что это значит.
– Какая у вас ДНК? Гастейса (Витория-Гастейс – административная столица провинции Алава и Страны Басков – Sports.ru)?
– Возможно. Я там вырос. Я слышал про кройффизм 500 раз. Думаю, у меня что-то останется, потому что то, что я был тренером [«Барселоны»], все же что-то значит. Но я также скажу, что с Кройффом мы обычно били мячами в Алексанко (экс-игрок «Атлетика» и «Барсы» – Sports.ru), когда проигрывали.
Разговоры о ДНК – это немного странно. Если игрок хорош, говорят: «У него есть ДНК «Барселоны». А если игрок плохой, то у него нет этой ДНК, – сказал бывший тренер «Барселоны», ныне возглавляющий «Атлетик».
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А он всего лишь сказал, что не понимает, потому что это реально бред!
И то, что бчк постоянно играет так - это не повод присваивать себе эту тактику
Че она там возила? с 2010 по 2012, и в 2015
3, максимум 5 лет доминировала, и все
Какая из европейских команд всегда заточена на игру в контроль и мелкий пас?
Как из европейских команд всегда выбирает тренера под такой футбол?
Или это другое?)
Я просто вспомнил что эта горе команда когда то брала золото)
Ещё скажи про какое-то 5 колесо.
Ага.