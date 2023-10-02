Эрнесто Вальверде: «Если игрок хорош, говорят: «У него ДНК «Барсы», а если плох, то ее нет. Не понимаю, что это значит»

Теги Барселона Атлетик Эрнесто Вальверде Ла Лига Йохан Кройфф Алешанко Футбол

Эрнесто Вальверде высказался о философии «Барселоны».

– Вас давно не видели в Барселоне, хотя вам нравится этот город. Или это изменилось после того, как вы были тренером «Барсы»?

– Вовсе нет, моя семья была в восторге. Я ни на что не жалуюсь. Мы выиграли то, что выиграли, все закончилось так, как закончилось... Вот и все.

Мне действительно нравится Барселона, да, я жил на Парижской улице, в Лес Кортс, затем в Саррии... Но я правда не был там какое-то время. Мне нравится Барселона.

– Есть ли у вас ДНК кройффизма?

– Нет, я не понимаю, что это значит.

– Какая у вас ДНК? Гастейса (Витория-Гастейс – административная столица провинции Алава и Страны Басков – Sports.ru)?

– Возможно. Я там вырос. Я слышал про кройффизм 500 раз. Думаю, у меня что-то останется, потому что то, что я был тренером [«Барселоны»], все же что-то значит. Но я также скажу, что с Кройффом мы обычно били мячами в Алексанко (экс-игрок «Атлетика» и «Барсы» – Sports.ru), когда проигрывали.

Разговоры о ДНК – это немного странно. Если игрок хорош, говорят: «У него есть ДНК «Барселоны». А если игрок плохой, то у него нет этой ДНК, – сказал бывший тренер «Барселоны», ныне возглавляющий «Атлетик».

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28 комментариев

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Сикарио
Ахахахахаах)))
+56
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+47
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werowolf-gears
Откуда эта чушь с ДНК пошла? Не Хави ли в бытность футболистом ляпнул?
+38
-7
+31
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Martin Naceri
Эрнесто,кто это говорит,сами не понимают что это значит )
+15
-3
+12
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Ray Charles
Эрнесто, да мы тут сами негодуем за этот днк
+10
-3
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f0rmoceft
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Когда муравей был тренером Барселоной почему-то такие посты у него Не появлялись. Сам с гордостью носил тот самый ДНК. А сейчас: Ну ничего не понимаю! Это тот самый стиль, который Кройф внедрил в команду. Тотальное владение мячом. типа : Когда у нас мяч нам не забьют. И это работает когда в центре будут такие как Хави и Иньеста. Ладно, чё уж говорить. Хнйтить ваша профессия
Как только фантикам Барселоны что-то не нравится, то "объект повествования" сразу становится муравьем и вообще он никто 🤦‍♂️
А он всего лишь сказал, что не понимает, потому что это реально бред!
+7
-1
+6
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_El Nino_
Ответ SCHOKKKK
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Я бы еще добавил грязно вести переговоры, мороча чужим игрокам головы и склоняя их к бунту и саботажу, чтоб понизить цену на них.
+14
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Gravdaar Iyaad
Ответ Marslan Akmataliev
Именно в Барсе этот стиль прижился, именно в Барсе этот стиль усовершенствовали, именно Барса этим стилем возила всю европу в свои лучшие годы. Какая из европейских команд всегда заточена на игру в контроль и мелкий пас? Как из европейских команд всегда выбирает тренера под такой футбол?
Всегда, не всегда, но Ааякс первым начал
И то, что бчк постоянно играет так - это не повод присваивать себе эту тактику
Че она там возила? с 2010 по 2012, и в 2015
3, максимум 5 лет доминировала, и все
+11
-7
+4
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Footballeur
Еще когда в Барсе всё хорошо с финансами и результатами, то начинают говорить о семье, а как только проблемы никто семью не вспоминает)
+4
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Marslan Akmataliev
Ответ Gravdaar Iyaad
Поражаюсь, как барса присвоила себе тактику играть в распасовку Если видят команду, которая стремится доминировать во владении мячом,, "значит у них стиль барсы!" Все равно сказать, что это итальянцы придумали жестикуляцию руками во время разговора сказочные
Именно в Барсе этот стиль прижился, именно в Барсе этот стиль усовершенствовали, именно Барса этим стилем возила всю европу в свои лучшие годы.
Какая из европейских команд всегда заточена на игру в контроль и мелкий пас?
Как из европейских команд всегда выбирает тренера под такой футбол?
+10
-9
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FoLL
Ответ werowolf-gears
Откуда эта чушь с ДНК пошла? Не Хави ли в бытность футболистом ляпнул?
Да, это было, когда они водили хороводы вокруг Фабрегаса, чтобы дестабилизировать игрока и в итоге заплатить за него как можно меньше.
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Всё знаю
Ответ Martin Naceri
Это как с чемпионством Локо,вроде было,а вроде никто и не помнит 😂
Если никто не помнит, то почему ты вспомнил?)))
Или это другое?)
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Стахович
Типа у Эвребе есть ДНК Барселоны,а у Коллины нет?Они про это всё время говорят?
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Фанат спорта01
Ответ Marslan Akmataliev
Именно в Барсе этот стиль прижился, именно в Барсе этот стиль усовершенствовали, именно Барса этим стилем возила всю европу в свои лучшие годы. Какая из европейских команд всегда заточена на игру в контроль и мелкий пас? Как из европейских команд всегда выбирает тренера под такой футбол?
арсенал Венгера всё время так играл.
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Budabuda
Ответ Gravdaar Iyaad
Поражаюсь, как барса присвоила себе тактику играть в распасовку Если видят команду, которая стремится доминировать во владении мячом,, "значит у них стиль барсы!" Все равно сказать, что это итальянцы придумали жестикуляцию руками во время разговора сказочные
итальянцы придумали Катеначчо, голландцы придумали тотальный футбол.
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Martin Naceri
Ответ Всё знаю
Если никто не помнит, то почему ты вспомнил?))) Или это другое?)
Я не вспомнил когда,в каком году
Я просто вспомнил что эта горе команда когда то брала золото)
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SCHOKKKK
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Всё знаю
Ответ Martin Naceri
Я не вспомнил когда,в каком году Я просто вспомнил что эта горе команда когда то брала золото)
И подумаешь, что у Локомотива в 21 веке В РАЗЫ больше трофеев, чем у спартачка)
Ещё скажи про какое-то 5 колесо.
Ага.
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Бронислав Каминский
Ответ f0rmoceft
Как только фантикам Барселоны что-то не нравится, то "объект повествования" сразу становится муравьем и вообще он никто 🤦‍♂️ А он всего лишь сказал, что не понимает, потому что это реально бред!
У Вальверде прозвище Муравей и оно не носит уничижительный характер для него
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Анатолий Петрушкин
Ответ оле - топ юрген - клоп
Насколько же у тебя скучная и грустная жизнь, раз ты находишь время что бы все эти вещи читать и комментировать :)
Ну если в твоем понимании нет разницы между фантазиями бедолаги на пол листа а4, которые он пишет для привлечения внимания, и простым комментариям с жалостью к нему - то без проблем, думай как удобно, тебя уже не исправить в любом случае)
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оле - топ юрген - клоп
Ответ Анатолий Петрушкин
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Насколько же у тебя скучная и грустная жизнь, раз ты находишь время что бы все эти вещи читать и комментировать :)
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Анатолий Петрушкин
Ответ SCHOKKKK
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M93
А ещё там трава правильной высоты ...
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TheFrosty
Эрнесто зачетный тролль.
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