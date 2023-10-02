Слуцкий не стал обжаловать решение комитета РФС по этике. Экс-тренера ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия дисквалификации РФС ТАСС деньги Футбол

Леонид Слуцкий не стал обжаловать решение комитета РФС по этике.

Напомним, Слуцкий назвал «19-летним дебилом» журналиста «РБ Спорт», с которым форвард «Локомотива» Артем Дзюба в грубой форме отказался общаться на парковке возле «РЖД Арены» после матча.

14 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей. Экс-тренеру ЦСКА также на год условно запретили осуществлять связанную с футболом деятельность. Слуцкий мог подать апелляцию в течение трех дней.

«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», – сообщила пресс-служба коммуникаций РФС.

У Слуцкого бан на год условно за «19-летнего дебила». Он защищался с адвокатом

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5 комментариев

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igls54
Комитет по этике - ...и далее по Радимову про КДК
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Ковид 07.10.52
Подавитесь!
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Всё знаю
А если он не оплатит штраф , то что будет ?
Не дадут тренировать или административка грозит ?)) или из страны не выпустят?)
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