Слуцкий не стал обжаловать решение комитета РФС по этике. Экс-тренера ЦСКА оштрафовали на 100 тысяч рублей за слова про «19-летнего дебила» в адрес журналиста
Леонид Слуцкий не стал обжаловать решение комитета РФС по этике.
Напомним, Слуцкий назвал «19-летним дебилом» журналиста «РБ Спорт», с которым форвард «Локомотива» Артем Дзюба в грубой форме отказался общаться на парковке возле «РЖД Арены» после матча.
14 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Слуцкого на 100 тысяч рублей. Экс-тренеру ЦСКА также на год условно запретили осуществлять связанную с футболом деятельность. Слуцкий мог подать апелляцию в течение трех дней.
«Леонид Слуцкий не подал апелляцию на решение комитета по этике РФС. Время подачи апелляции после получения полного текста решения вышло», – сообщила пресс-служба коммуникаций РФС.
У Слуцкого бан на год условно за «19-летнего дебила». Он защищался с адвокатом
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Не дадут тренировать или административка грозит ?)) или из страны не выпустят?)