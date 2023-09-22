Дюков о словах Слуцкого, что РФС «не дал ни копейки» на его детскую школу: «Это не так. Я говорил с ним, он благодарил и меня, и РФС»

Александр Дюков прокомментировал помощь футбольной школе Леонида Слуцкого.

– Леонид Слуцкий высказался о том, что РФС не дал ни копейки на его школу. Как на самом деле?

– Это не так. Мы помогаем школе Слуцкого, проводим межрегиональную ЮФЛ, и его школа участвует в соревнованиях – футболисты получают возможность для развития, а мы берем на себя все расходы на переезд, проживание и питание команд. Об этом я несколько раз говорил со Слуцким. Он выражал слова благодарности и мне, и РФС за этот проект, – сказал президент РФС.

Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так

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