Дюков о словах Слуцкого, что РФС «не дал ни копейки» на его детскую школу: «Это не так. Я говорил с ним, он благодарил и меня, и РФС»

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия РФС детский футбол Александр Дюков деньги Футбол

Александр Дюков прокомментировал помощь футбольной школе Леонида Слуцкого.

– Леонид Слуцкий высказался о том, что РФС не дал ни копейки на его школу. Как на самом деле?

– Это не так. Мы помогаем школе Слуцкого, проводим межрегиональную ЮФЛ, и его школа участвует в соревнованиях – футболисты получают возможность для развития, а мы берем на себя все расходы на переезд, проживание и питание команд. Об этом я несколько раз говорил со Слуцким. Он выражал слова благодарности и мне, и РФС за этот проект, – сказал президент РФС.

 Слуцкий сказал, что РФС не дал ни копейки его школе. Это не так

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17 комментариев

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Pure
Слуцкий о словах Слуцкого)))
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hhghhwcvbg
Ошибку исправьте,ребят)
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Сергей Жарковский
Выходит соврал Лёня, деньги выделяет РФС
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Максим Яблонский
Ответ Pure
Слуцкий о словах Слуцкого)))
Кстати, можно было бы такую новость сделать, если бы Леонид Слуцкий, который чиновник, прокомментировал слова Леонида Слуцкого, который бывший тренер.
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ParvizLNDRreal
Масло масляное )
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Антимосковский
депутат с тренером пообщаться решил?
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Maricone
тут вспомнился анекдот про повара...
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Тимур Гарипов
Шиза)
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Александр Васильев
а что насчёт штрафа, Дюков?)))
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Сергей48
Где правда?🤦‍♂️ Всегда думал, что Слуцкий на свои деньги строит? Это он в интервью не раз говорил!?
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tolstiy
у нас, чаще всего благодаришь чиновников- когда они не мешают, а не помогают....
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МТБ
В общем-то он третий раз повторил тоже самое и опять по факту о помощи ничего
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валя_стакан
Больше Лене верю чем газовому жулику
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