Агент Баринова: «Дмитрий может последовать примеру Кузяева. Двери не закрыты. Игроки его уровня находятся в шорт-листах различных клубов»
Агент Дмитрия Баринова считает, что его клиент может повторить путь Кузяева.
Далер Кузяев перешел во французский «Гавр» этим летом. По мнению Павла Банатина, опорник «Локомотива» тоже может оказаться в Европе.
– Весной Баринов подписал новое долгосрочное соглашение с «Локомотивом». Интерес из Европы к нему сохраняется?
– Футболисты его уровня находятся в шорт-листах различных клубов, несмотря на все ситуации в мире. Все отслеживается, работа скаутов ведется круглогодично. Потом, естественно, что-то доходит до представителей футболистов.
– Что доходило этим летом?
– Были разные разговоры, но не вижу смысла их обсуждать. Дима подписал новый контракт, он счастлив в «Локомотиве». Хочет помочь своему родному клубу стать чемпионом страны.
Если бы были какие-то конкретные предложения, тогда была бы тема для разговора. Сейчас все вилами по воде. Новый сезон, новые задачи.
– Есть пример Далера Кузяева. Это дает надежду для Баринова?
– Это показательный пример. 30 лет, уехал, почему нет? Все выиграл в России, заработал денег, решил попробовать себя на другом уровне. Допускаю, что Баринов может последовать примеру Кузяева. Почему нет?
– Переходы Арсена Захаряна и Далера Кузяева показывают, что двери для россиян открыты?
– Конечно, это не та ситуация, которая была несколько лет назад. Но двери не закрыты. Если человек много и упорно трудится, все возможно. Это показательные примеры – Арсен уехал на взлете своей карьеры, Далер поехал пробовать новые высоты, – сказал Банатин.
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