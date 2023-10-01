«Зенит» опустился на 4-е место в РПЛ после 10-го тура, «Спартак» – на 5-е. «Локо» поднялся с 6-й строчки на 3-ю

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Оренбург Краснодар Футбол

«Зенит» и «Спартак» потеряли позиции в таблице Мир РПЛ после 10-го тура.

«Зенит», уступивший в 10-м туре «Оренбургу» (1:3), опустился с 3-го места на 4-е. «Спартак» после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) занимает 5-е место в таблице.

«Локомотив» после победы над «Пари НН» поднялся с 6-й строчки на 3-ю, набрав 18 очков. ЦСКА с 16 очками также поднялся на 3 строчки в таблице – с 9-го места на 6-е.

«Краснодар» сохранил лидерство, набрав 24 очка. «Крылья Советов» занимают второе место с 21 баллом.

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20 комментариев

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Удар Кержакова
Нормально так все команды в этом сезоне колбасит. Краснодар вполне может взять свое первое чемпионство. Думаю их первое место устроит болельщиков всех команд.
+42
-7
+35
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Streetbor
буксующий Локомотив в тройке, вот где парадокс)
+25
-2
+23
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Фут.Боль
Ответ Streetbor
буксующий Локомотив в тройке, вот где парадокс)
И 5 статей на спортсе про кризис Локомотива в придачу.
+23
-1
+22
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T622222
Краснодару надо отрываться и становиться впервые Чемпионом 🔥
+32
-12
+20
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Percival
Ответ Streetbor
буксующий Локомотив в тройке, вот где парадокс)
4 победы в последних 5 турах, включая Зенит в Питере - всем бы так буксовать
+9
0
+9
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Дядя ТУРА
жду теперь от спортса пост, кто лучшая московская команда к 1 октября
+13
-5
+8
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Артём Амирджанян
Очень хотел бы, чтобы Крылышки выиграли чемпионат, но к сожалению это будет вряд ли
+8
-1
+7
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zzzeeerrrooo
Ответ T622222
Краснодару надо отрываться и становиться впервые Чемпионом 🔥
Если будет меньше 10 очков до зимней паузы , то шансы у Краснодара не большие
+10
-3
+7
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Bring Me The Horizon
Ответ T622222
Краснодару надо отрываться и становиться впервые Чемпионом 🔥
Выбирая из Краснодара и Крыльев я бы выбрал крылышки
+12
-5
+7
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Фут.Боль
Ответ Alex
Семака нужно уволить. Видно, что в кризисе он никакущий. Хотя нападающих нет. Сергеев - вообще не футболист
Семака в Ростов, Карпина в Спартак, Абаскаля в Зенит. Получается так.
+7
-2
+5
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Mihamoscow
Этот чемпионат разительно отличается от предидущих , что классно 👍
А Краснодару в последних пяти турах до окончания первого круга играть с Крыльями , Зенитом и ЦСКА , вот тогда и наступит ясность …
+4
-1
+3
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Алекс 777
Ответ Дядя ТУРА
жду теперь от спортса пост, кто лучшая московская команда к 1 октября
будет статья лучшая московкая когмадда по xg
+3
-1
+2
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deimon7.7
Ответ Streetbor
буксующий Локомотив в тройке, вот где парадокс)
Вот что значит спихнуть капризного французика, карма мать его)
+3
-1
+2
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XBB
Отличный тур, коллективный газмяс проиграл
+3
-2
+1
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Царь Леонид011
Крылья не вывезут,ещё пару-тройку туров и назад,на дно
+2
-2
0
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Владислав Булгаков
Ответ Артём Амирджанян
Очень хотел бы, чтобы Крылышки выиграли чемпионат, но к сожалению это будет вряд ли
В зимнее окно снова всех распродадут, и снова спад будет... Жаль (((
+2
-2
0
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