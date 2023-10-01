«Зенит» опустился на 4-е место в РПЛ после 10-го тура, «Спартак» – на 5-е. «Локо» поднялся с 6-й строчки на 3-ю
«Зенит» и «Спартак» потеряли позиции в таблице Мир РПЛ после 10-го тура.
«Зенит», уступивший в 10-м туре «Оренбургу» (1:3), опустился с 3-го места на 4-е. «Спартак» после разгромного поражения от «Крыльев Советов» (0:4) занимает 5-е место в таблице.
«Локомотив» после победы над «Пари НН» поднялся с 6-й строчки на 3-ю, набрав 18 очков. ЦСКА с 16 очками также поднялся на 3 строчки в таблице – с 9-го места на 6-е.
«Краснодар» сохранил лидерство, набрав 24 очка. «Крылья Советов» занимают второе место с 21 баллом.
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А Краснодару в последних пяти турах до окончания первого круга играть с Крыльями , Зенитом и ЦСКА , вот тогда и наступит ясность …