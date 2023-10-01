«Зенит» опустился на 4-е место в РПЛ после 10-го тура, «Спартак» – на 5-е. «Локо» поднялся с 6-й строчки на 3-ю

«Зенит» и «Спартак» потеряли позиции в таблице Мир РПЛ после 10-го тура.

«Зенит», уступивший в 10-м туре « » (1:3), опустился с 3-го места на 4-е. «Спартак» после разгромного поражения от « » (0:4) занимает 5-е место в таблице.

« » после победы над «Пари НН» поднялся с 6-й строчки на 3-ю, набрав 18 очков. с 16 очками также поднялся на 3 строчки в таблице – с 9-го места на 6-е.

«Краснодар» сохранил лидерство, набрав 24 очка. «Крылья Советов» занимают второе место с 21 баллом.

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