«Локо» купит вингера «Крыльев» Салтыкова за 40 млн рублей зимой. Комиссия агента и подъемные игрока – 70 млн, у ЦСКА требовали 250 млн (Иван Карпов)

«Локомотив» зимой купит вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.

По данным Ивана Карпова, 19-летний вингер и московский клуб согласовали личный контракт.

Еще летом «Локомотив» договорился с самарцами о трансфере Салтыкова. Речь идет об опции выкупа за 35 млн рублей, еще 5 млн москвичи добавили к цене трансфера.

Однако тогда гендиректор железнодорожников заблокировал сделку. В итоге стороны решили вернуться к разговору зимой – у « » будет первоочередное право подписать .

Утверждается, что в августе проявил интерес к Салтыкову – сумма выкупа и условия были примерно такими же, но армейцы получили от агента Павла Андреева ответ – 200 млн рублей комиссии плюс подъемные для игрока, и после этого можно будет обсуждать сделку. В случае перехода футболиста в «Локо» сумма выплат агенту и Никите составит 70 млн.

ЦСКА взял паузу и вернулся к переговорам после дубля Салтыкова в матче с «Ростовом». Но тогда клубу объявили новую цену трансфера – 250 млн. Сумма была завышена специально, так как у «Крыльев» уже имелась принципиальная договоренность с «Локомотивом».

Если не случится форс-мажора, зимой Салтыков перейдет в «Локомотив» и подпишет контракт до декабря 2027 года. При этом по соглашению с «Крыльями» он останется в Самаре до конца сезона на правах аренды.

В 9 матчах Мир РПЛ нынешнего сезона Никита забил 4 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистика – здесь.

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