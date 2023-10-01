«Локо» купит вингера «Крыльев» Салтыкова за 40 млн рублей зимой. Комиссия агента и подъемные игрока – 70 млн, у ЦСКА требовали 250 млн (Иван Карпов)

Теги ЦСКА Локомотив Крылья Советов премьер-лига Россия возможные трансферы Владимир Леонченко Павел Андреев агенты Никита Салтыков Футбол

«Локомотив» зимой купит вингера «Крыльев Советов» Никиту Салтыкова.

По данным Ивана Карпова, 19-летний вингер и московский клуб согласовали личный контракт.

Еще летом «Локомотив» договорился с самарцами о трансфере Салтыкова. Речь идет об опции выкупа за 35 млн рублей, еще 5 млн москвичи добавили к цене трансфера.

Однако тогда гендиректор железнодорожников Владимир Леонченко заблокировал сделку. В итоге стороны решили вернуться к разговору зимой – у «Локомотива» будет первоочередное право подписать Никиту.

Утверждается, что в августе ЦСКА проявил интерес к Салтыкову – сумма выкупа и условия были примерно такими же, но армейцы получили от агента Павла Андреева ответ – 200 млн рублей комиссии плюс подъемные для игрока, и после этого можно будет обсуждать сделку. В случае перехода футболиста в «Локо» сумма выплат агенту и Никите составит 70 млн.

ЦСКА взял паузу и вернулся к переговорам после дубля Салтыкова в матче с «Ростовом». Но тогда клубу объявили новую цену трансфера – 250 млн. Сумма была завышена специально, так как у «Крыльев» уже имелась принципиальная договоренность с «Локомотивом».

Если не случится форс-мажора, зимой Салтыков перейдет в «Локомотив» и подпишет контракт до декабря 2027 года. При этом по соглашению с «Крыльями» он останется в Самаре до конца сезона на правах аренды.

В 9 матчах Мир РПЛ нынешнего сезона Никита забил 4 гола и отдал 2 голевых паса. Его статистика – здесь.

Салтыков из «Крыльев» – открытие старта РПЛ. Как же ураганно он ворвался в элиту!

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

54 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
blondksu
Заколебли у крыльев всех забирать
+65
-4
+61
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Grishkevich
Пошел распил
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Смородская-Кикнадзе-Цорн
"Салтыков клëëвый" ))))
+33
-2
+31
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Гороховик
Я хоть и болельщик Локо, но вы сначала Пиняева и Глушенкова до конца раскройте, а потом за новой партией приходите.
Хорошо хоть ума хватает посреди сезона парня не дергать.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Алексей Елистратов
Ответ blondksu
Заколебли у крыльев всех забирать
Вот их забирают, а Осинькин еще таких же выращивает.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Эсаулов
Когда уже агентов на бутылку посадят?
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jqzn88xn6n
Локомотив Советов получается)
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
psixyec
Бедный Осинькин: как бы не дербанили его команды, а он показывает самый зрелищный футбол в лиге. Настоящий тренер!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ролан Сайфуллин
Ответ Смородская-Кикнадзе-Цорн
"Салтыков клëëвый" ))))
Берёшь его？😄
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Дима Карелин
Пиняя загубили ,теперь хотите и Салтыкова!?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Roman
Ответ Александр Гороховик
Я хоть и болельщик Локо, но вы сначала Пиняева и Глушенкова до конца раскройте, а потом за новой партией приходите. Хорошо хоть ума хватает посреди сезона парня не дергать.
Глушенков уже готовый топ игрок нашей лиги. Вот прогресс Пиняева замедлился, это да
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
дриблинг горлуковича
Нафига еще 1 зеленый вингер. Есть уже пиняев. Лучше бы они озаботились покупкой нормального нападающего.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bellyashe
если б переходил в Зенит, уже бы стоял вой на весь спортс)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красная стрела
По факту это меньше, чем полмиллиона долларов. Вполне норм цена за молодое дарование. Смотреть на наши цифры -пугает конечно же😂
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OrganicChemist
С такой игрой Крылышек это только начало, к сожалению. Хотелось бы, чтобы этот коллектив поиграл хотя бы весь сезон
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пашка Донофф
Беспощадный и тупой рынок РПЛ
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
OneLad
агенты конечно совсем отбитые, странно, что более отбитые не интересуются их финансовым положением
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кирилл Эсаулов
Ответ Моё Моя
Без агента Андреева этих игроков не было бы в Крыльях
С Агентов Андреевым, у Крыльев игроков опять не будет и не только игроков, но и денег. 40 лямов рублей отсутпные серьезно?)
игрока спортшколы вырастила, тренеры в него вкладывали, а сливки снимет очередной коммерс. а потом удивляемся, что у нас футбола нет. детские тренера делают самую сложную работу, но у них нет мотивации,а в конце ещё и другие все сливки забирают.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadyan_chel1994
Андреев молодец. Зорька у спартака ушла, теперь пошел в локо пилить
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
4k4mvz7nyh
Павел Андреев неплох. 200 млн - 2 млн долларов агентских. Захаряна тоже он продавал.
Не академии деньги, не тренерам, которые его воспитали.
Агенту! Жесть))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Алексей Елистратов
Вот их забирают, а Осинькин еще таких же выращивает.
Поток чертановцев заканчивается, да и напрямую уже в академию Локомотива активно переводят.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr Dubovik
ЦСКА вроде по финансам не Зенит, с чего такой ценник?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
Ответ Моё Моя
Их привёл агент, он и забрал/продал. При чём здесь Крылья? Пусть Крылья своих ростят, тогда нойте.
агент их тренирует?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Камбоджа Иванов
Локомотив и Спартак скупили по 4-5 игроков КС - всё норм.
Зенит забирает Сергеева и Коваленко - СКУПАЮТ КС, ПРОСТО УБИВАЮТ КЛУБ
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jss
началось. Сволочи столичные
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий