Вингер «Крыльев» Салтыков о 4:0 со «Спартаком»: «Могли забить больше. Могли и пропустить. Эмоции непередаваемые»
Никита Салтыков считает, что «Крылья Советов» могли забить «Спартаку» больше.
Самарцы обыграли красно-белых со счетом 4:0 в матче 10-го тура Мир РПЛ.
«Не слишком много ли забили «Спартаку»? Мне кажется, могли забить больше, могли и пропустить. Эмоции от победы непередаваемые.
Спасибо болельщикам, что так много людей пришло, что поддерживают нас. Спасибо им огромное – мы стараемся для них!» – сказал вингер «Крыльев Советов».
Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг
Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline
В прошлые, адекватные времена был бы биток. Тем паче на фоне такой игры и результатов любимой команды.