Вингер «Крыльев» Салтыков о 4:0 со «Спартаком»: «Могли забить больше. Могли и пропустить. Эмоции непередаваемые»

Никита Салтыков считает, что «Крылья Советов» могли забить «Спартаку» больше.

Самарцы обыграли красно-белых со счетом 4:0 в матче 10-го тура Мир РПЛ.

«Не слишком много ли забили «Спартаку»? Мне кажется, могли забить больше, могли и пропустить. Эмоции от победы непередаваемые.

Спасибо болельщикам, что так много людей пришло, что поддерживают нас. Спасибо им огромное – мы стараемся для них!» – сказал вингер «Крыльев Советов».

Унижение «Спартака» в деталях. Ругаем Абаскаля, контратаки «Крыльев» – восторг

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