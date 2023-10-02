Вингер «Крыльев» Салтыков о 4:0 со «Спартаком»: «Могли забить больше. Могли и пропустить. Эмоции непередаваемые»

Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия Чемпионат.com Никита Салтыков Футбол

Никита Салтыков считает, что «Крылья Советов» могли забить «Спартаку» больше.

Самарцы обыграли красно-белых со счетом 4:0 в матче 10-го тура Мир РПЛ.

«Не слишком много ли забили «Спартаку»? Мне кажется, могли забить больше, могли и пропустить. Эмоции от победы непередаваемые.

Спасибо болельщикам, что так много людей пришло, что поддерживают нас. Спасибо им огромное – мы стараемся для них!» – сказал вингер «Крыльев Советов».

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4 комментария

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Бартоломью
Обидно, что из-за антифутбольного, антинародного закона много болел остаются за пределами наших стадионов.
В прошлые, адекватные времена был бы биток. Тем паче на фоне такой игры и результатов любимой команды.
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Victor Pavlovuch
Сейчас тебя купить Спартак и эмоции пропадут, останутся деньги и по боку футбол , как сейчас у твоих друзей Зины, Соболя и остальных
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Промах Мораты
Ответ Бартоломью
Обидно, что из-за антифутбольного, антинародного закона много болел остаются за пределами наших стадионов. В прошлые, адекватные времена был бы биток. Тем паче на фоне такой игры и результатов любимой команды.
Обидно, когда на домашней трибуне в шарфах спартака
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