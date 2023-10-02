Титов о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «Когда из игры выпадают 3-4 футболиста, рассчитывать на что-то большее, чем ничья, не приходится»

Теги Спартак Крылья Советов Егор Титов премьер-лига Россия Футбол

Егор Титов оценил поражение «Спартака» от «Крыльев Советов» (0:4) в Мир РПЛ.

«Первое, что надо отметить – это настрой самарцев. Для них это матч жизни, чтобы показать всем, что они находятся в лидирующей двойке после этого матча.

Осинькин переиграл Абаскаля однозначно по всем статьям. Так мало моментов у «Спартака», мне кажется, еще не было ни в одном матче. Первые шесть-семь минут, когда играли в штрафной самарцев, мне казалось, что должны забить и игра пойдет.

То, чем славится Самара – все маленькие, быстрые. Ничего нового они не предложили – были моменты, они забивали. Команда была по-хорошему настроена. Самара грамотно оборонялась, здесь тренерский штаб очень хорошо поработал.

Заслуживает ли «Спартак» такого результата? Мне кажется, нет. Могли бы и забивать пораньше, ошибаться меньше, здесь еще вопрос к лидерам. Когда в таких матчах нужны лидеры – я даже не буду называть фамилии – они выпадают. Для меня стало шоком, как и для комментаторов, что поменяли Промеса. По матчу в целом Самара была сильнее и желала больше победы. «Крылья Советов» очень симпатичны с первого тура.

Прекрасно выглядел Пруцев – парень играл в Самаре, а мы знаем, что бывшие футболисты команд играют потрясающе, поэтому здесь надо было выпускать и Пруцева, и Зиньковского с первых минут.

Соболеву нет замены, он играет практически все матчи чемпионата. Вопрос: кто будет играть с ЦСКА? Здесь надо будет либо менять схему, либо выпускать Мелешина.

По составу есть вопросы. Мне непонятно, почему в «Спартаке» выпадают из игры три-четыре футболиста – априори это невозможно. Два футболиста – я допускаю, но когда три-четыре, здесь уже рассчитывать на что-то большее, чем ничья, не приходится», – сказал экс-игрок «Спартака».

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4 комментария

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mim81
А когда регулярно выпадает еще и тренер, то, играя с командой с хорошо поставленной игрой и четким тренерским планом, то и на ничью сложно расчитывать.
Абасфальт, ну пора домой, пора.
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crazy_elky
Сложная ситуация, да. Хорошо хоть за ничейку удалось зацепиться )
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Русский в Шоке
Главное чтобы Осинькин из Крыльев не ушел, когда переманивать начнут, а это будет. Тот же Спартак, а там как черная дыра, кого бы туда не сманивали, почти всегда деградация. Печально, но факт.
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