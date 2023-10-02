«Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о форварде

Юрий Первак раскритиковал Александра Соболева.

В матче с «Крыльями Советов» (0:4) форвард «Спартака» получил 4-ю желтую карточку в сезоне Мир и пропустит игру 11-го тура с ЦСКА.

« пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актеров на поле.

Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты», – сказал бывший гендиректор « ».

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