«Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты». Экс-гендиректор «Спартака» Первак о форварде

Теги Спартак Артем Дзюба премьер-лига Россия дисквалификации Юрий Первак Александр Соболев Футбол

Юрий Первак раскритиковал Александра Соболева.

В матче с «Крыльями Советов» (0:4) форвард «Спартака» получил 4-ю желтую карточку в сезоне Мир РПЛ и пропустит игру 11-го тура с ЦСКА.

«Соболев пропустит матч с ЦСКА? Не очень хорошо к нему отношусь за его выходки. Не люблю футболистов, которые играют на публику. Даже Дзюба намного интереснее выглядит, чем Соболев. Если их рассматривать как актеров на поле.

Соболев хамит, бьет исподтишка. Нельзя на него рассчитывать как на бойца. Он подводит команду в важные моменты»,  – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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5 комментариев

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Jeicob Harlon
в дельфинарию его
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Дмитриев Юрий
Первая пипец как не любит Спартак. По всем игрокам и тренерам обсирает...
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