Тихонов о лучших форвардах РПЛ: «Кордоба, из россиян – Соболев. Есть еще Чалов, но нападающий должен уметь играть головой и должен находиться в штрафной»

Теги Спартак ЦСКА Артем Дзюба Андрей Тихонов премьер-лига Россия Краснодар Джон Кордоба Федор Чалов Александр Соболев Иван Сергеев Футбол

Андрей Тихонов назвал лучшим форвардом Мир РПЛ Джона Кордобу из «Краснодара».

«Для меня лучший нападающий в РПЛДжон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров.

Я думаю, что [из россиян это] Александр Соболев. Есть еще Федор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определенные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.

А есть такие нападающие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший – Соболев», – сказал экс-полузащитник «Спартака».

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5 комментариев

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Spartakus1984
Соболев мог бы стать топарем если бы умел держать себя в руках.
+2
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Ебздрогыч
Заболотный: вот сейчас обидно было
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Ранальду с пивком
Нападающий должен уметь брать игру на себя, сам себе моменты создавать , где-то пробить, где-то обыграть, где-то пробросить, убежать , обострить , а не головой играть
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impaled
Чалов в прошлом сезоне РПЛ: 19 голов (18 из штрафной), из них 3 головой.
Соболев в прошлом сезоне РПЛ: 13 голов (13 из штрафной), из них 4 головой.

Но, конечно, лучший - Соболев, а Чалов не умеет играть головой и должен быть в штрафной.
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Faust Doc
Ответ Spartakus1984
Соболев мог бы стать топарем если бы умел держать себя в руках.
И в ногах особенно!
гы гы гы
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