Тихонов о лучших форвардах РПЛ: «Кордоба, из россиян – Соболев. Есть еще Чалов, но нападающий должен уметь играть головой и должен находиться в штрафной»

Андрей Тихонов назвал лучшим форвардом Мир РПЛ Джона Кордобу из «Краснодара».

«Для меня лучший нападающий в – . Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров.

Я думаю, что [из россиян это] . Есть еще , я к нему хорошо отношусь, но есть определенные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.

А есть такие нападающие, как , Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший – Соболев», – сказал экс-полузащитник «Спартака».