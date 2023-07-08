Тихонов о лучших форвардах РПЛ: «Кордоба, из россиян – Соболев. Есть еще Чалов, но нападающий должен уметь играть головой и должен находиться в штрафной»
Андрей Тихонов назвал лучшим форвардом Мир РПЛ Джона Кордобу из «Краснодара».
«Для меня лучший нападающий в РПЛ – Джон Кордоба. Среди иностранцев точно выберу его. Он обладает скоростью, хорош в контактной борьбе, может обыграть один в один или подержать мяч и неплохо чувствует партнеров.
Я думаю, что [из россиян это] Александр Соболев. Есть еще Федор Чалов, я к нему хорошо отношусь, но есть определенные качества, которыми должен обладать нападающий: он должен уметь играть головой, он должен находиться в штрафной. Чалову бы больше на это обращать внимание. Федя скорее подходит на роль второго форварда.
А есть такие нападающие, как Дзюба, Иван Сергеев, тот же Соболев. Они первые номера. Потому что они классические центрфорварды. И если выбирать среди них, то лучший – Соболев», – сказал экс-полузащитник «Спартака».
Соболев в прошлом сезоне РПЛ: 13 голов (13 из штрафной), из них 4 головой.
Но, конечно, лучший - Соболев, а Чалов не умеет играть головой и должен быть в штрафной.
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