Моуринью после 2:0 с «Фрозиноне»: «По крайней мере, никто не обвинит меня в том, что Лукаку не забивает. Я могу развить качества Ромелу»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался о победе над «Фрозиноне».

Римская команда выиграла матч 7-го тура Серии А со счетом 2:0. Голами отличились и Лоренцо Пеллегрини.

«В первом тайме мы допустили пару хороших моментов у своих ворот, в линии обороны у нас сегодня играл полузащитник. Но мы справились благодаря единству команды, работе двух крайних защитников, огромным усилиям и , нападающие также помогали отбирать мяч.

Это была настоящая командная игра, и это мне всегда нравится. Мы играли против команды, которая не имеет ничего общего с Серией B. У « » много качеств, они мне понравились, когда я анализировал их состав, и они мне понравились сегодня.

Я думал, что могу понести ответственность за то, что Лукаку не забивает! По крайней мере, никто не сможет обвинить меня в этом, потому что Ромелу продолжает забивать. Он забивает здесь, он забивал в «Манчестер Юнайтед», в «Интере». Ромелу забивает везде. К счастью, я тренер, который может развить качества Ромелу.

Я объяснял вчера. Три месяца назад я был любим. Я был нужен. Возникала паника при мысли о том, что могу уйти. Сейчас, спустя три месяца, я признаю, что начало сезона было ужасным в плане результатов, но за этим стоит множество факторов.

Я знал, что независимо от того, победим мы сегодня или нет, мы покажем, что мы друзья, мы команда, мы едины. Я очень, очень рад, что мы выиграли матч, потому что когда проигрываешь так, как мы проиграли в середине недели, это нелегко. Нужно быть эмоционально уравновешенным и обладать правильным менталитетом, чтобы выходить на поле.

Поддержка болельщиков, когда мы ехали в автобусе и во время матча была необыкновенной. Я хочу поблагодарить их, потому что некоторые ребята, возможно, испытали бы потрясение, если бы их приняли по-другому, но болельщики отнеслись к нам так, как будто мы победили «Дженоа». Так что я должен поблагодарить их за это».

О будущем

«Вы продолжаете говорить о будущем, это не то, о чем мне нужно беспокоиться, мое будущее – это мои обязательства до 30 июня. Тренер должен уважать владельцев клуба и ничего не комментировать. Я рад за них, что мы выиграли сегодня, потому что очевидно, что владельцы хотят побеждать. Я работаю на них, я работаю на болельщиков «Ромы» и я работаю на игроков. Когда у нас все получается хорошо, я счастлив».

О кадровых проблемах

«Я сегодня смотрел матч «Юве», и когда Бремер получил травму, а Аллегри выпустил Ругани, я подумал: «Повезло тебе, Макс». У нас в четверг не сыграют и Льоренте. Возможно, будет чудом, если мы увидим кого-то из них в следующей игре против «Кальяри», но посмотрим.

Ренату Саншеша тоже не будет но мы должны ждать и довольствоваться тем, что у нас есть», – сказал Моуринью.

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