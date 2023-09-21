Моуринью про Саншеша: «Он всегда подвержен риску травмы – это трудно понять. «Бавария» и «ПСЖ» не смогли разобраться, теперь «Рома» пытается это сделать»

Теги Рома Жозе Моуринью серия А Италия Лига Европы УЕФА травмы Ренату Саншеш Футбол

Жозе Моуринью пожаловался на частые травмы Ренату Саншеша.

Полузащитник «Ромы» вышел на матч против «Шерифа» в Лиге Европы (2:1) в стартовом составе своей команды, но был заменен уже на 28-й минуте. Он получил повреждение мышцы бедра. 

«К сожалению, это Саншеш, он всегда подвержен риску [травмы], и это трудно понять. «Бавария» не смогла этого понять, «ПСЖ» тоже, и теперь мы тоже пытаемся с этим разобраться.

Он отличный игрок, ему нужно играть – у него было три дня отдыха, и сегодня он чувствовал себя более чем готовым сыграть еще 45 минут. Однако он почувствовал какой-то дискомфорт», – сказал главный тренер римлян в эфире Sky Sport. 

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7 комментариев

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Direct free kick
Рому с победой! Хищнику не хворать
+3
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Tigo_Volchara93
Эх жаль, я очень бы хотел чтобы Ренату выдал хороший сезон и помог Роме попасть в ЛЧ , потенциал есть, мастерство есть, осталось чтобы здоровье не подвело
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Savarona25
Рома не может сейчас позволить себе подписывать игроков за деньги, поэтому приходится рисковать и брать в аренду или б/п после окончания контракта неплохих игроков, но с различными проблемами (в основном подверженных травмам). От которых отказались другие клубы. Дибала, Ауар из той же категории. Не уверен что на дистанции такая тактика себя оправдает. Дибала отличный игрок, но отыграл в прошлом сезоне 25 матчей в Серии А, а треть сезона пропустил.
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Sv1ft
Битва медперсоналов.
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Остужающий
Кто-то ищет своего тренера, Саншеш своего врача
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BlackCat From2107
Ответ Direct free kick
Рому с победой! Хищнику не хворать
Гол разница и в штрафную засели. Я надеялся, что в этом сезоне с такими нападающими по агрессивней играть будут. Наивный.
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Direct free kick
Ответ BlackCat From2107
Гол разница и в штрафную засели. Я надеялся, что в этом сезоне с такими нападающими по агрессивней играть будут. Наивный.
С какими? С Лукаку, который 2/3 прошлого сезона был на уровне Белотти прошлого сезона? Более менее восполнили травму Абрахама и только
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