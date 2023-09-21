Моуринью про Саншеша: «Он всегда подвержен риску травмы – это трудно понять. «Бавария» и «ПСЖ» не смогли разобраться, теперь «Рома» пытается это сделать»

Жозе Моуринью пожаловался на частые травмы Ренату Саншеша.

Полузащитник «Ромы» вышел на матч против «Шерифа» в (2:1) в стартовом составе своей команды, но был заменен уже на 28-й минуте. Он получил повреждение мышцы бедра.

«К сожалению, это , он всегда подвержен риску [травмы], и это трудно понять. «Бавария» не смогла этого понять, «ПСЖ» тоже, и теперь мы тоже пытаемся с этим разобраться.

Он отличный игрок, ему нужно играть – у него было три дня отдыха, и сегодня он чувствовал себя более чем готовым сыграть еще 45 минут. Однако он почувствовал какой-то дискомфорт», – сказал главный тренер римлян в эфире Sky Sport.

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