Моуринью о худшем старте в карьере: «Да, но и «Рома» впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд»

Жозе Моуринью высказался после крупного поражения «Ромы» от «Дженоа» (1:4).

«Прошу прощения у студии, у меня нет желания общаться. Я не разговаривал с игроками. Если я не разговаривал с игроками, то не могу подробно что-то обсуждать или отвечать на вопросы.

Мы плохо начали игру, это правда. Мы пропустили чудовищный гол. То же самое было в игре с «Вероной». Последовала реакция, мы сравняли, но вскоре после этого получил травму, и командная структура изменилась – в худшую сторону.

получил желтую карточку, и, учитывая то, кто был судьей (Даниэле Орсато – прим. Sports.ru), мы решили его заменить, и это привело к очередному изменению структуры.

Наш гол отменили из-за офсайда, но мы почувствовали, что способны сравнять счет. « » сидела глубоко, мы доминировали, даже не создавая большого количества моментов. Все наши замены были нацелены на атаку. Однако после третьего гола все было кончено.

Это правда, что мы не так надежны в обороне, как в прошлом сезоне. Люди обсуждали ошибки Рожера Ибанеса в топ-матчах, это стало почти культовым явлением, но правда заключается в том, что он делал нашу защиту невероятно крепкой. Также мы потеряли Криса Смоллинга – сами посмотрите, сколько у нас побед без него. Нам не хватает этих игроков и потому не хватает надежности.

Но и списывать все только на это было бы нечестно. Надежность – следствие командного духа и коллективной работы, а их отчасти мы тоже лишились.

Сейчас каждый удар, который мы даем нанести, оборачивается голом. Это не упрек в адрес Руя Патрисиу, а констатация факта. Я чувствую это, находясь у боковой линии, и думаю, что игроки тоже чувствуют некоторое волнение на поле.

Это худший мой старт в карьере, да. Но при этом, кажется, « » впервые в истории сыграла в двух еврокубковых финалах подряд.

Нам некогда плакать. Мы можем плакать внутри, потому что все это ранит наши сердца, особенно мое, учитывая мою связь с фанатами «Ромы». Но завтра мы вернемся к работе. Следующая игра тоже может принести три очка, не семь и не восемь, но она для нас крайне важна», – сказал главный тренер римлян в эфире DAZN.

5 очков за 6 туров – худший старт Моуринью в карьере. Побит антирекорд «Челси»-2015/16

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