Стивен Джеррард: «Мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с другими лигами. Есть время посоревноваться с АПЛ»
Стивен Джеррард верит, что саудовская лига сможет конкурировать с АПЛ.
«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные.
Есть время посоревноваться с английской Премьер-лигой, и теперь мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал главный тренер «Аль-Иттифака».
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Клубный футбол в Англии процветает уже полторы сотни лет.
В Аравии как только 4-5 шейхов (уверен, что не позже, чем через несколько лет) наиграются, как дети, вдоволь, на следующий же день чемпионат снова (и уже навсегда) станет лигой верблюдов уровня фнл, даже не чемпионшипа.
был еще период, когла обрамлвич в челси пришел, та команда тоже в себя влюбила, сиотел, сейчас равнодушен к ним.
лига чемпионов, начиналась со спартака, потом локо в ней пылил, с детства осталась любовь к турниру, посматриваю его.
ни испания, ни италия в детстве эмоций не оставила и мне равнодушны все эти годы эти турниры, хоть с месси, хоть с роналду.
арабы глоров может и привлекут, но болельщиков по всему миру вряд ли получат
То есть он говорит и делает только то, за что платят?
Получается и поддержка лгбтк сообщества от Стиви Джи тоже была не за просто так.