Стивен Джеррард: «Мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с другими лигами. Есть время посоревноваться с АПЛ»

Стивен Джеррард верит, что саудовская лига сможет конкурировать с АПЛ.

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные.

Есть время посоревноваться с английской Премьер-лигой, и теперь мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал главный тренер « ».

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