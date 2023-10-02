Стивен Джеррард: «Мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с другими лигами. Есть время посоревноваться с АПЛ»

Теги Стивен Джеррард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард верит, что саудовская лига сможет конкурировать с АПЛ.

«Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные.

Есть время посоревноваться с английской Премьер-лигой, и теперь мир знает, что саудовская лига собирается конкурировать с лигами других стран», – сказал главный тренер «Аль-Иттифака». 

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25 комментариев

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Velirpa
какой же Стиви Г - гибкий.
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parampampam1301
Ответ bel01
Никогда такого не будет. Клубный футбол в Англии процветает уже полторы сотни лет. В Аравии как только 4-5 шейхов (уверен, что не позже, чем через несколько лет) наиграются, как дети, вдоволь, на следующий же день чемпионат снова (и уже навсегда) станет лигой верблюдов уровня фнл, даже не чемпионшипа.
Так он и сейчас не уровень чемпионшипа
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Экспертное мнение
Ответ bel01
Никогда такого не будет. Клубный футбол в Англии процветает уже полторы сотни лет. В Аравии как только 4-5 шейхов (уверен, что не позже, чем через несколько лет) наиграются, как дети, вдоволь, на следующий же день чемпионат снова (и уже навсегда) станет лигой верблюдов уровня фнл, даже не чемпионшипа.
ФНЛ, Чемпионшип? Серьезно? Они даже в нынешнем виде не обыгрывают Навбахоры и Персеполисы без левых удалений, имея в составе топарей вроде Неймара и Мане.
+9
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bel01
Никогда такого не будет.
Клубный футбол в Англии процветает уже полторы сотни лет.
В Аравии как только 4-5 шейхов (уверен, что не позже, чем через несколько лет) наиграются, как дети, вдоволь, на следующий же день чемпионат снова (и уже навсегда) станет лигой верблюдов уровня фнл, даже не чемпионшипа.
+6
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Velirpa
Ответ #SharkTeam
Скользкий тип
скользящий https://youtube.com/shorts/0M70G607LsA?si=RWMyjpoY9lhqYbaX
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Егор Годин
«Мы работаем в самой прекрасной стране на свете, а все остальные страны нам завидуют!» (с) Стивен Джеррард
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Смари Муха
Интересно сколько ему за эти слова отвалили
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TiNO
По качеству игры - никогда, хоть всех звёзд туда перевезите. Скорости, мягко говоря, невысокие в чемпионате Саудовской Аравии, при такой жарище никто убиваться не будет.
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Алекс 777
ну х/з. в футболе большое значение имеет история. вот начал я смотреть футбол с матча локо- лацио, и с тех пор смотрю в основном локо, чемпионы они или в кризисе, все равно смотрю.
был еще период, когла обрамлвич в челси пришел, та команда тоже в себя влюбила, сиотел, сейчас равнодушен к ним.
лига чемпионов, начиналась со спартака, потом локо в ней пылил, с детства осталась любовь к турниру, посматриваю его.
ни испания, ни италия в детстве эмоций не оставила и мне равнодушны все эти годы эти турниры, хоть с месси, хоть с роналду.
арабы глоров может и привлекут, но болельщиков по всему миру вряд ли получат
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Б81
Стивен, геям головы рубят))), баб бьют)
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Зизуха
ещё один...
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Lavinka
Норм штука .
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Mpls Red
В плане судейство корпуса, уверен, арабы уже сейчас сильнее АПЛ в разы.
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Grisha Fjodorov
как болельщик Ливерпуля не ожидал такого услышать от Стиви . Видимо нефтяные деньги начали делать свое
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ansdv
> Саудовская Аравия – прекрасная страна, и люди в ней замечательные.

То есть он говорит и делает только то, за что платят?

Получается и поддержка лгбтк сообщества от Стиви Джи тоже была не за просто так.
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Writer 1
Вся страна живёт на 200-300 миллиардов долларов в год за счёт продажи нефти. Что бы достичь хотя бы 2 миллиардной оценки (это цель шейхов) лиге (сейчас 1,18) надо вложить где-то 2,5-3 миллиарда суммарных расходов. И это это будет только чуть больше половины Французской лиги)) Не думаю, что шейхи настолько поехавшие, что бы тратить цельные проценты всего бюджета страны только на иностранных футболистов, а что бы догнать АПЛ (10,4 млрд) Это надо... даже если представить, то Джеррард там работать не будет))
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Блуждающий странник
Прекрасная страна и прекрасные люди? То ли дело Англия с их проблемами, не уважают геев, а в СА геев обожают
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gukmamop
Ещё по гламурности будет конкурировать, Неймар работает над этим
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angliiskiilion
Стиви походу кальяна перекурил, +150 тысяч риалов в копилку
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JENNINGS
Ответ #SharkTeam
Скользкий тип
Двусмысленный комментарий😂😂😂
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_FoX-
По финансовым тратам конкурировать? Это верю, да.
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