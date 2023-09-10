Футболистка-лесбиянка Скотт о Хендерсоне в Саудовской Аравии: «Грустно, что я больше не смогу увидеть его игру. Не думаю, что мне там будут рады»

Теги Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия сборная Англии жен высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Джилл Скотт ЛГБТ дискриминация Футбол

Джилл Скотт расстроена переходом Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию.

«Я действительно большая поклонница Джордана Хендерсона с точки зрения моральных ценностей. Он – парень из Сандерленда, очень трудолюбивый.

Но тот факт, что я не смогу прийти и посмотреть, как он представляет свою команду, меня не устраивает.

Я считаю, что футбол для всех, и тот факт, что я не уверена, что мне будут рады [там, где он играет], очень печалит меня», – сказала бывшая футболистка сборной Англии, открытая лесбиянка.

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Все футболистки – лесбиянки? Сколько они зарабатывают? Как вратари берегут грудь?

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34 комментария

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Алексей Ненахов
Посмотри по телевизору
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TaR
Грустно когда составляя список лучших голов в АПЛ от каждой страны и «забывают» что были игроки из России. Грустно когда с днем рождения считается ненормальным поздравить. Грустно когда финансовые обязательства не соблюдаются.

А здесь не грустно, тут даже смешно. Главный противник довольно быстро переобулся
+27
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abankern
Друг фотки погуглил, говорит, ей вообще везде будут не очень рады (
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Anton Kortenko
а ты всегда погранцам говоришь что ты лесбиянка? по паспорту, ты человек породы женщина. таких вроде пускают в СА.
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Ричард Чейз
Хендерсон о Джилл Скотт: «Если футболистка-лесбиянка является неуважением к их религии, то пускать ее в страну – неправильно. Мы должны уважать уважать веру и культуру – за это мы боремся»
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Никита Филимонов
Ответ Anton Kortenko
а ты всегда погранцам говоришь что ты лесбиянка? по паспорту, ты человек породы женщина. таких вроде пускают в СА.
Очевидно, ей жизненно необходимо прям перед погранцами засосаться с подругой. За это ж и идет вся их борьба, понимать надо.
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Jager Popov
Всем насрать
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Alex1104
Ответ Алексей Ненахов
Посмотри по телевизору
Мало того, есть интернет. Но она, видимо, еще и альтернативно одаренная
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Super Bock
Саудиты, пожалуйста не останавливайтесь. Кто там из топовых футболистов топит за ЛГБТ? Завалить их нефтедолларами, перевести в СА, пусть неадекватные радужные на своей реактивной тяге покинут эту планету .
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Копатель морей
Спортс даже имя футболистки не написал, главное упомянуть, что она лесбиянка
Клики сами себя не наберут
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Гамаль Хайдаров
как говорил Лукашенко, лесбиянок простить можно)
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Dexter Morgan
Западный мир настолько деградировал. Главное, чтобы к нам эта грязь не проникла.
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Gerych
Ответ eao79rus
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А что с тобой? расскажи
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Крыс Пол
Ответ eao79rus
Комментарий удален модератором
а как лечить от однополой любви? Неужели придумали уже таблетки от этого?
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FCB1991
Ну так ты просто переобуйся. Хендерсон за деньги сделал это. Что тебе мешает?
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Rus Donskoy
аааа 😁 что происходит на планете земля 🌎?????))))))) 😁
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Dark.Babysitter
Её в подземелье в цепях держат?
Скажите ей, что есть телевизор и интернет.
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blade77
хендерсон - за деньги - да
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Антон Петров
Так он в сборной играет. Там посмотришь)
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Dmitriy Korchagin
Будущее зависит от тебя! )

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Donbass
Так, как будто действует запрет на въезд в Саудовскую Аравию по ориентации?
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Георгий Большаков
Ответ Стахович
Ну не будет тогда ФК Барселона.Кому от этого станет легче?
Гражданам стран, отличных от Испании
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brace
Зачем для этого куда-то ехать? Смотри по телевизору, пользуйся своими отечественными шм о нь ками
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040474Andrei
Гоните в край. Сотри эту новость 🤦‍♂️
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Илья Анатольевич
Футболистка-гетеросексуалка одобрила поступок Рубиалеса
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