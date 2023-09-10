Футболистка-лесбиянка Скотт о Хендерсоне в Саудовской Аравии: «Грустно, что я больше не смогу увидеть его игру. Не думаю, что мне там будут рады»

Джилл Скотт расстроена переходом Джордана Хендерсона в Саудовскую Аравию.

«Я действительно большая поклонница с точки зрения моральных ценностей. Он – парень из Сандерленда, очень трудолюбивый.

Но тот факт, что я не смогу прийти и посмотреть, как он представляет свою команду, меня не устраивает.

Я считаю, что футбол для всех, и тот факт, что я не уверена, что мне будут рады [там, где он играет], очень печалит меня», – сказала бывшая футболистка сборной Англии, открытая лесбиянка.

Хендерсон о переходе в Саудовскую Аравию: «Могу понять разочарование и гнев ЛГБТ-сообщества. Можно спрятать головы в песок и критиковать другие культуры издалека – так ничего не изменится»

Все футболистки – лесбиянки? Сколько они зарабатывают? Как вратари берегут грудь?

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