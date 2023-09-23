Лингард будет месяц тренироваться с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

Теги Стивен Джеррард высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттихад Джидда Джесси Лингард Футбол

Джесси Лингард будет месяц тренироваться в саудовском «Аль-Иттифаке».

30-летний англичанин пройдет просмотр в клубе, который тренирует Стивен Джеррард.

Отмечается, что слово Джеррарда будет ключевым при принятии решения о том, оформлять ли сотрудничество с Лингардом.

После 7 туров саудовской лиги «Аль-Иттифак» занимает 4-е место в турнирной таблице.

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