Лингард будет месяц тренироваться с «Аль-Иттифаком» Джеррарда

Джесси Лингард будет месяц тренироваться в саудовском «Аль-Иттифаке».

30-летний англичанин пройдет просмотр в клубе, который тренирует Стивен Джеррард.

Отмечается, что слово Джеррарда будет ключевым при принятии решения о том, оформлять ли сотрудничество с Лингардом.

После 7 туров саудовской лиги «Аль-Иттифак» занимает 4-е место в турнирной таблице.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS