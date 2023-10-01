Боруссия Д – Милан прогноз на матч 4 октября 2023, Лига чемпионов

Лига чемпионов УЕФА продолжается, и настало время для матчей 2-го группового этапа. «Милан» под руководством Стефано Пиоли против дортмундской «Боруссии» под руководством Эдина Терзича. Обе команды не смогли одержать победы в первом туре, причём «Боруссия» пока что очков не набрала. Кто в этом туре сможет набрать очки в очном противостоянии?

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Боруссия Дортмунд

Как и в прошлые сезоны, «Боруссия» стремится убить двух зайцев: не только показать себя в Лиге чемпионов и пройти как можно дальше, но и выбить из игры грозу Бундеслиги по имени «Бавария». Пока что оба этих клуба делят 3-е и 4-е место в Бундеслиге, причём «Боруссия» уступает по дополнительным показателям. После неудачного старта против «ПСЖ» команда Эдина Терзича сумела выиграть две встречи, победив «Вольфсбург» 1:0 и «Хоффенхайм» 3:1.

Примечательно, что в игре против «Хоффенхайма» защитник Рами Бенсебайни получил вторую жёлтую на 71-й минуте при счёте 2:1, однако «шмели» сподобились на третий гол, который забил Юлиан Рюэрсон. Эти морально-волевые качества отметил после игры Терзич. Испытание против «Милана» будет ещё более сложным, но команде надо набирать очки, ведь за выдержанный первый тайм против «ПСЖ» очки не начисляются.

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Милан

«Россонерри» проиграли в этом сезоне только один матч, но уж очень болезненное это поражение: 5:1 от «Интера», своего злейшего врага. И по этой причине они, несмотря на равенство по очкам с «Интером» (у каждого по 18), идут только на втором месте в Серии А. «Наполи» отстаёт от них на 4 очка, а «Ювентус» на 5 очков. Тем не менее, вся борьба впереди: любая ошибка «Интера» будет на руку «Милану», но ведь верно и обратное.

В Лиге чемпионов, как уже известно, «дьяволы» не реализовали своё территориальное и игровое преимущество против «Ньюкасла», сыграв в итоге 0:0. Зато после этого они победили в трёх турах Серии А подряд, обыграв последовательно «Верону» (1:0), «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (2:0). Во встрече против «орлов» отличились Кристиан Пулишич и Ноа Окафор, забив во втором тайме. Игра против «Боруссии» даст команде Стефано Пиоли ещё один шанс сказать своё слово в Лиге чемпионов и обозначить свои намерения на этот сезон.

Прогноз

Начнём с мини-анонса от Google. Чтобы никто не пропустил игру: 4 октября, 22:00 по московскому времени, стадион «Сигнал Идуна Парк» (Google может иначе транслитерировать это название). Предварительная оценка шансов такова: 40% на «Боруссию», 34% на «Милан» и 26% на ничью. Возможно, шансы «шмелей» завышены на фоне того, где они сейчас находятся: догнать «Байер», который в кои-то веки возглавил Бундеслигу, задача не самая простая, хотя у «Милана» в Серии А ситуация тоже не идеальная. Что же думает БК BetBoom?

А сообщает BetBoom вот какие сведения. Ничья оценивается кэфом 3.54. Кэфы на хозяев и гостей: 2.46 и 2.9. Напомним, что хозяином является «Боруссия». По сути, и здесь BetBoom согласен с Google в оценке шансов. Но не слишком ли оптимистично это? Соперники «Милана» в минувших трёх турах были точно не уровня «ПСЖ» или «Ман Сити», но всё-таки среди них был неслабенький «Лацио». Впрочем, важно то, что здесь высокий коэффициент на ничью, а это даёт надежду увидеть действительно игру с большой буквы.

Тоталы последних встреч позволяют выбрать между двумя наиболее оптимальными вариантами ставки на тотал: больше 2.5 с кэфом 1.78 и меньше 2.5 с кэфом 2.12. Среди пяти предыдущих сыгранных командами встречи есть и зловещие 1:5 от «Интера», которые ещё будут долго преследовать «Милан». А также победа «Боруссии» 4:2 над «Фрайбургом», которая тоже является одним из кирпичиков, позволяющих «шмелям» держаться в зоне Лиги чемпионов. Можно также выбрать ставку на тотал больше 3 с кэфом 2.34 или меньше 3 с кэфом 1.65: этот тотал успешно пробивался в играх против «Кальяри» и «Хоффенхайма». Да, «Милан» и «Боруссия» победили в этих матчах с одинаковым счётом 3:1.

Что можно выделить из индивидуальных тоталов? По мнению букмекеров, «Боруссии» будет трудно пробить даже тотал больше 1.5, на который предлагается 2.15. При этом тотал больше 1 за 1.38 кажется более адекватным. Ну а у «Милана» на тоталы больше 1 и больше 1.5 предлагаются соответствующие кэфы 1.52 и 2.37. Преимущество и здесь на стороне хозяев, но совсем небольшое. Возможно, оно будет реализовано в превосходстве по владению мячом, но всё же не оно решает исход матча, и в игре против «Ньюкасла» это доказал «Милан».

В заключение будет фора и ещё несколько иных событий. Нулевая фора с кэфом 1.78 или 2.12 – вот то, что предлагается букмекерами для тех, кто предпочитает угадывать разницу в счёте. То есть от силы ничья или победа с минимальным преимуществом. Опять же перевес в пользу «Боруссии», и опять же микроскопический. На её же стороне перевес и в оценке события «кто забьёт первый гол»: 1.88 на команду Терзича против 2.07 на команду Пиоли. А вот пенальти, скорее всего, даже в игре такого уровня ждать не стоит: 1.42 на то, что судья не назначит ни одного 11-метрового, против 2.65 хотя бы на один подобный удар.

Рекомендуемая ставка: 2.9 на победу «Милана».

Всё-таки не стоит забывать, что футбол не является чистой математикой, иначе бы всё было слишком предсказуемо в этом виде спорта. «Боруссия» показывает хорошую игру, решая свои задачи в Бундеслиге, но «Милан» тоже не слаб в Серии А. Возможно, что сейчас «россонерри» смогут забить всё то, что не залетело в предыдущих встречах («Верона» отделалась ведь всего одним пропущенным).

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