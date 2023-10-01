Хави назвал «Реал» и «Баварию» самыми сложными соперниками «Барсы» из клубов, Рэшфорда, Винисиуса и Бензема – из игроков

Теги Бавария Карим Бензема Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Маркус Рэшфорд Винисиус Жуниор Футбол

Хави назвал самых сложных соперников из клубов и игроков.

– Самый сложный соперник?

– С «Реалом» всегда очень сложно. И с «Баварией» тоже.

– Футболист, которого сложнее всего остановить?

– Нам было очень трудно с Рэшфордом [в матчах с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы]. А еще с Винисиусом Жуниором, Бензема, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

Теперь в Fantasy ЛЧ – призы каждый тур. Соберите свою команду и вступайте в призовую лигу Winline

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
С уважением высказался Хави о своих соперниках, молодец. Сейчас конечно многие придут и будут рассказывать про то, что Винисиус якобы находится в кармане у Араухо. Но если бы против Винисиуса ( прекрасного дриблера) было бы просто играть, то никто бы не смещал одного из лучших ЦЗ на фланг и не выдвигал бы для подстраховки еще одного ЦЗ. Да и сам Араухо говорил, что Винисиусу очень сложно противостоять.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да, та самая летучая мышь
Решфорд особенно опасен
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bring Me The Horizon
Это он ещё против Хызыра Аппаева не играл
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Так он и играл только против Баварии и Реала из сильных. И МЮ влетел. С Интером играли примерно на равных. Выбор очевиден.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
в той части сезона Рэшфорд был в отличной форме. знатно возил оборону Барсы
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
& Co1366
С Реалом Хави поторопился.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий