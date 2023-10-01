Хави назвал «Реал» и «Баварию» самыми сложными соперниками «Барсы» из клубов, Рэшфорда, Винисиуса и Бензема – из игроков

Хави назвал самых сложных соперников из клубов и игроков.

– Самый сложный соперник?

– С « » всегда очень сложно. И с «Баварией» тоже.

– Футболист, которого сложнее всего остановить?

– Нам было очень трудно с [в матчах с « » в Лиге Европы]. А еще с , , – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.

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