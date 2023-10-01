Хави назвал «Реал» и «Баварию» самыми сложными соперниками «Барсы» из клубов, Рэшфорда, Винисиуса и Бензема – из игроков
Хави назвал самых сложных соперников из клубов и игроков.
– Самый сложный соперник?
– С «Реалом» всегда очень сложно. И с «Баварией» тоже.
– Футболист, которого сложнее всего остановить?
– Нам было очень трудно с Рэшфордом [в матчах с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы]. А еще с Винисиусом Жуниором, Бензема, – сказал главный тренер «Барселоны» Хави.
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