Хави о 20-летнем Фермине Лопесе: «Игрок высокого уровня. Если поверит в себя, останется в «Барсе» на многие годы»
Хави высоко отозвался о хавбеке «Барселоны» Фермине Лопесе.
20-летний футболист вышел на замену в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0) на 37-й минуте.
«Фермин очень хорошо вошел в игру. Он игрок высокого уровня. Если он поверит в себя, сможет быть игроком «Барсы» на многие годы.
Наша молодежная команда работает, и мы должны давать ему возможности проявить себя», – сказал главный тренер «Барселоны».
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Главное, чтобы сам Хави поверил и поддержал 20-летнего атакующего полузащитника!
То как Фермин обращается с мячом, быстро принимает правильные решения, поставленный дальний удар - говорит о том, что парень готов биться за основу Барсы
Хорошо, что Гюлера не взяли, а академия опять выручает
Думаю, что Хави всё это знает - сезон длинный, насыщенный - травмы неизбежны.
У Фермина ещё будет возможность показать все свои футбольные таланты, привитые в Ла Масии
Главное давать парню шансы а не мариновать на скамейке
Уверен уйди он в условную Бенфику/Порту сейчас и через пару лет может уехать в АПЛ за хороший ценник
Но лучше Барсе оставить его себе и развивать