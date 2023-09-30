Хави о 20-летнем Фермине Лопесе: «Игрок высокого уровня. Если поверит в себя, останется в «Барсе» на многие годы»

Хави высоко отозвался о хавбеке «Барселоны» Фермине Лопесе.

20-летний футболист вышел на замену в матче с «Севильей» (1:0) на 37-й минуте.

« очень хорошо вошел в игру. Он игрок высокого уровня. Если он поверит в себя, сможет быть игроком «Барсы» на многие годы.

Наша молодежная команда работает, и мы должны давать ему возможности проявить себя», – сказал главный тренер «Барселоны».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS