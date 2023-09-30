Хави о 20-летнем Фермине Лопесе: «Игрок высокого уровня. Если поверит в себя, останется в «Барсе» на многие годы»

Теги Барселона Хави Ла Лига Фермин Лопес Футбол

Хави высоко отозвался о хавбеке «Барселоны» Фермине Лопесе.

20-летний футболист вышел на замену в матче Ла Лиги с «Севильей» (1:0) на 37-й минуте.

«Фермин очень хорошо вошел в игру. Он игрок высокого уровня. Если он поверит в себя, сможет быть игроком «Барсы» на многие годы.

Наша молодежная команда работает, и мы должны давать ему возможности проявить себя», – сказал главный тренер «Барселоны».

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22 комментария

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corazón blanco
Что мне нравится в Барселоне, что они не боятся доверять молодым. Мадрид в этом плане отстает, там тоже есть таланты, но они не могут себя проявить из-за того, что их просто игнорируют. Вот тот же Аррибас, например, отличный игрок, когда его изредка вызывали в первую команду, показывал свой класс. Сейчас ушел в Альмерию и стал одним из лидеров команды. У Мадрида совсем другой подход к этим вопросам. Хотя воспитанников которые играют в топ-5 лигах больше всех в Европе. И многие из себя здорово проявляют, но в Мадриде играют единицы из-за этого складывается впечатление, что Кастилья плохо работает, но это далеко не так. Однако к воспитанникам в Мадриде относятся не справедливо, всегда отдавая предпочтение купленных за большие деньги игрокам.
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Rachid
Фермин Лопес очень хорошо проявляет себя практически во всех матчах, в которых ему предоставляют игровое время.
Главное, чтобы сам Хави поверил и поддержал 20-летнего атакующего полузащитника!
То как Фермин обращается с мячом, быстро принимает правильные решения, поставленный дальний удар - говорит о том, что парень готов биться за основу Барсы
+12
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+12
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прощай Роналду
Вот бы ещё Торре заиграл, Фати вообще никаких надежд не осталось
+9
0
+9
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Экселлент
Ответ Сикарио
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https://youtu.be/Nh9Oi0BWD6g?si=xt3r-sGd6VVKCJKu
+7
-1
+6
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Bazilic
Надеюсь, что теперь Хави успокоится. Как блин Ло Чельсо, если есть такой Фермин
Хорошо, что Гюлера не взяли, а академия опять выручает
+6
-1
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ прощай Роналду
Вот бы ещё Торре заиграл, Фати вообще никаких надежд не осталось
Упустили момент с продажей Фати, теперь его разве что только на котлеты)
+4
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Ansu Fati
Недавно пересмотрел матч полуфинала ЛЧ 1995 Аякс-Бавария, там половине игроков на поле было 20-21 лет, включая Клюверта и Зидорфа. В таком возрасте игрок уже должен выстреливать и можно понять что из него вырастет. Фермин показывает не по годам зрелую игру, не боится обострять, обводить, не паникует при прессинге. Если дать игровое время - вырастет в топа.
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cahek_231283@tut.by
Я вчера приятно офигел от его игры.
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Rachid
Ответ melmi
Вчера очень понравился . Дриблинг , обманные движения , мяч как приклеенный Главное давать парню шансы а не мариновать на скамейке Уверен уйди он в условную Бенфику/Порту сейчас и через пару лет может уехать в АПЛ за хороший ценник Но лучше Барсе оставить его себе и развивать
Согласен.
Думаю, что Хави всё это знает - сезон длинный, насыщенный - травмы неизбежны.
У Фермина ещё будет возможность показать все свои футбольные таланты, привитые в Ла Масии
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melmi
Ответ Rachid
Фермин Лопес очень хорошо проявляет себя практически во всех матчах, в которых ему предоставляют игровое время. Главное, чтобы сам Хави поверил и поддержал 20-летнего атакующего полузащитника! То как Фермин обращается с мячом, быстро принимает правильные решения, поставленный дальний удар - говорит о том, что парень готов биться за основу Барсы
Вчера очень понравился . Дриблинг , обманные движения , мяч как приклеенный
Главное давать парню шансы а не мариновать на скамейке
Уверен уйди он в условную Бенфику/Порту сейчас и через пару лет может уехать в АПЛ за хороший ценник
Но лучше Барсе оставить его себе и развивать
+2
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Владимир Самсонов
Ответ прощай Роналду
Вот бы ещё Торре заиграл, Фати вообще никаких надежд не осталось
Я вообще не понял, зачем купили Торре. Шансов ему практически не дали
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прощай Роналду
Ответ Владимир Самсонов
Я вообще не понял, зачем купили Торре. Шансов ему практически не дали
Лишь бы не получилось как с Пучем
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Серж Ск
Ответ corazón blanco
Что мне нравится в Барселоне, что они не боятся доверять молодым. Мадрид в этом плане отстает, там тоже есть таланты, но они не могут себя проявить из-за того, что их просто игнорируют. Вот тот же Аррибас, например, отличный игрок, когда его изредка вызывали в первую команду, показывал свой класс. Сейчас ушел в Альмерию и стал одним из лидеров команды. У Мадрида совсем другой подход к этим вопросам. Хотя воспитанников которые играют в топ-5 лигах больше всех в Европе. И многие из себя здорово проявляют, но в Мадриде играют единицы из-за этого складывается впечатление, что Кастилья плохо работает, но это далеко не так. Однако к воспитанникам в Мадриде относятся не справедливо, всегда отдавая предпочтение купленных за большие деньги игрокам.
Согласен, я не сильно слежу за молодежью Мадрида, но очевидные примеры, как они упустили/отпустили Эдегора который сейчас тащит Арсенал, и Кубо который очень хорош в Сосьедаде?
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TumanBay
Ответ Bazilic
Надеюсь, что теперь Хави успокоится. Как блин Ло Чельсо, если есть такой Фермин Хорошо, что Гюлера не взяли, а академия опять выручает
Еще Ноа Дарвич подрастает.
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corazón blanco
Ответ Серж Ск
Согласен, я не сильно слежу за молодежью Мадрида, но очевидные примеры, как они упустили/отпустили Эдегора который сейчас тащит Арсенал, и Кубо который очень хорош в Сосьедаде?
Как раз таки тут все прозрачно и наоборот очень правильно Мадрид поступил. Во-первых изначально это были больше коммерческие покупки, для привлечения фанатской аудитории в странах Скандинавии и Японии, для популяризации Мадрида в этих регионах. Касательно Эдегора, он здорово себя проявил в Сосьедаде, но затем вернувшись в Мадрид получил травму+ не хотел конкурировать за место в старте и Мадрид сначала отдал его в аренду в Арсенал, а затем и продал его туда же. И он обрел там себя, став лидером и капитаном клуба. Я очень рад, что его карьера пошла вверх. Что касается Кубо, он также здорово зарекомендовал себя в Мальорке, но перед стартом прошлого сезонов у Мадрида слоты не под европейских игроков все были заняты бразильцами, поэтому Кубо и так и так бы не играл за Мадрид. И его продали в Сосьедад. И Иманьол который не боится доверять молодым, помог Кубо обрести и поверить в себя и сейчас он стал лидером этого клуба. Эти трансферы пошли во благо игроков.
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Real Madrid 04
Ответ Серж Ск
Согласен, я не сильно слежу за молодежью Мадрида, но очевидные примеры, как они упустили/отпустили Эдегора который сейчас тащит Арсенал, и Кубо который очень хорош в Сосьедаде?
Но, ни один из них сейчас не сможет вытеснить кого-то из основных.
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Хан Сахан
Ответ corazón blanco
Что мне нравится в Барселоне, что они не боятся доверять молодым. Мадрид в этом плане отстает, там тоже есть таланты, но они не могут себя проявить из-за того, что их просто игнорируют. Вот тот же Аррибас, например, отличный игрок, когда его изредка вызывали в первую команду, показывал свой класс. Сейчас ушел в Альмерию и стал одним из лидеров команды. У Мадрида совсем другой подход к этим вопросам. Хотя воспитанников которые играют в топ-5 лигах больше всех в Европе. И многие из себя здорово проявляют, но в Мадриде играют единицы из-за этого складывается впечатление, что Кастилья плохо работает, но это далеко не так. Однако к воспитанникам в Мадриде относятся не справедливо, всегда отдавая предпочтение купленных за большие деньги игрокам.
Нужен свяжий взгляд, молодой тренер, который не боится рисковать
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ прощай Роналду
Такую тухлую катлету сомневаюсь кто-то захочет) в Реал его🤣хорошо порит моменты 🤣
Помимо этого он ещё стал эгоистом на поле, ну и конечно же хрусталём. Так что если его кто и купит- то какой нибудь аутсайдер-середняк Ла Лиги млн за 7-10
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