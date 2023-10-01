Где смотреть Ланс – Арсенал, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов УЕФА 3 октября

Во вторник, 3 октября, сыграют Ланс и Арсенал в 2 туре Лиги Чемпионов УЕФА.

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Игра пройдет на стадионе «Болларт-Делелис».

Встречу будет в прямом эфире показывать Матч Игра.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Во сколько играют Ланс – Арсенал

Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Прогноз на матч Ланс – Арсенал