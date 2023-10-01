Ланс — Арсенал: прогноз на матч 3 октября 2023, Лига чемпионов

В рамках второго тура групповой стадии Лиги чемпионов сыграют «Ланс» — «Арсенал». Игра пройдет 3 октября в Лансе на поле стадиона «Боллар-Делелис». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

«Ланс» не играл в Лиге чемпионов 21 год и возвращение в турнир можно назвать удачным. Команда в гостях сыграла с «Севильей» 1:1. Испанцы в прошлом сезоне стали победителями Лиги Европы. у «Арсенала» также был перерыв между последними и текущим розыгрышем турнира, но не столь значительный. Последний раз команда играла в Лиге чемпионов в сезоне 2016/2017 и вылетела в 1/8 финала. В текущем розыгрыше еврокубка «канониры» стартовали в уверенной домашней победы 4:0.

В предстоящей встрече команд «Арсенал» получил статус фаворита игры. Отметим, что «Ланс» дважды играл с «Арсеналом» в Лиге чемпионов: гостевая победа 1:0 и домашняя ничья 1:1. Еще два очных матчах прошли в Лиге Европы. «Арсенал» победил в двух матчах: дома 1:0 и в гостях 2:1. Последний раз команды встречались в 2016 году в товарищеской встрече. Матч завершился вничью 1:1. Общий баланс побед в пяти играл 2:1 в пользу «Арсенала» при двух ничьих.

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», ИТБ1,5 «Арсенала», победа «Арсенала».

Ланс

Последний матч кроваво-золотые провели в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Команда в гостях обыграл «Страсбур». Победа с минимальным счетом 1:0. Автором единственного гола стал Эли Ваи на 16 минуте. По созданным моментам гости могли забивать еще. Показатель xG в матче 1,52:0,31 в пользу «Ланса».

«Ланс» не лучшим образом стартовал в чемпионате Франции. Команда шла без побед в пяти турах, после чего выиграла две встречи. Всего в рамках Лиги 1 две победы, ничья и четыре поражения. Разница голов 7:12. С 7 очками команда занимает 13 место в турнирной таблице. Отрыв от зоны стыковых матчей за вылет в Лигу 2 всего один балл.

Результаты «Ланса» в пяти играх:

Лига 1, «Страсбур» — «Ланс» 0:1;

Лига 1, «Ланс» — «Тулуза» 2:1;

Лига чемпионов, «Севилья» — «Ланс» 1:1;

Лига 1, «Ланс» — «Метц» 0:1;

Лига 1, «Монако» — «Ланс» 3:0.

В 10 официальных матчах у команды четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 14:14. На домашней арене у кроваво-золотых семь побед, две ничьи и одно поражение. Разница голов 19:7.

Интересные статистические факты по игре «Ланса»:

Самые результативные игроки команды — Флориан Сотока 1+3, Дейвер Мачадо 2+0, Морган Гилавоги 2+0, Эли Ваи 1+1, Анжело Фюльжени 1+1;

«Ланс» не проигрывает в Лиге чемпионов в 4 играх;

В 7 играх «Ланса» в турнире забивали обе команды;

«Ланс» выиграл 7 из 10 официальных домашних встреч;

«Ланс» победил в 14 из 18 домашних играх;

«Ланс» пропускает в 5 из 6 и трех последних домашних встречах.

В последнем матче из-за травм не играли Джимми Кабо, Вилькер Фариньес, Дэвид Перейра да Коста, Массадио Айдара.

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Арсенал

Последний матч «канониры» провели в рамках седьмого тура чемпионата Англии. «Арсенал» одержал уверенную гостевую победу 4:0 над «Борнмутом». По два гола команда забивала в каждом из таймов. В первой половине встречи отличились Букайо Сака на 17 и Мартин Эдегор на 44. Во втором тайме забивали Кай Хавертц на 53 и Бен Уайт на третьей компенсированной. Хавертц и Эдегор реализовали пенальти.

Столичный клуб удачно стартовал в чемпионате Англии. Команда не проигрывает в семи турах: две ничьи и пять поражений. «Арсенал» выиграл все гостевые матчи в чемпионате. С 17 очками «канониры» на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Столько же очков у «Тоттенхэма», на один балл больше у «Манчестер Сити». Разница голов в 7 турах 15:6.

Результаты «Арсенала» в пяти последних встречах:

АПЛ, «Борнмут» — «Арсенал» 0:4;

Кубок английской лиги, «Брентфорд» — «Арсенала» 0:1;

АПЛ, «Арсенал» — «Тоттенхэм» 2:2;

Лига чемпионов, «Арсенал» — ПСВ 4:0;

АПЛ, «Эвертон» — «Арсенал» 0:1.

«Канониры» не проигрывают в 10 официальных встречах. На счету команды восемь побед и две ничьи. Разница голов 21:7. На чужом поле у «Арсенала» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 15:10.

Интересные статические факты по игре «Арсенала»:

Самые результативные игроки команды — Букайо Сака 5+3, Мартин Эдегор 4+2, Эдуард Нкетиа 2+1, Леандро Троссард 2+1;

«Арсенал» выиграл 5 гостевых матчей подряд;

«Арсенал» не пропускает в 4 гостевых матчах;

Не менее 4 голов забивается в 7 матчах «Арсенала» в Лиге чемпионов;

Обе команды забивали в 5 гостевых матчах в турнире;

«Арсенал» забивает в первом тайме в 4 играх;

«Арсенал» не проигрывает в 12 встречах;

В 5 матчах «Арсенал» забивает первым.

В лазарете команды Юриен Тимбер и Томас Парти. Оба пропустили последний матч.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов Ланс — Арсенал

«Канониры» получили статус фаворита игры. «Арсенал» идет на серии из 12 матчей без поражений. В текущем розыгрыше АПЛ команда победила во всех гостевых встречах. «Арсенал» стартовал в Лиге чемпионов с победы. «Ланс» одержал первую победу в Лиге 1 только в шестом туре. В Лиге чемпионов кроваво-золотые сыграли вничью в первом туре.

Коэффициенты на матч «Ланс» — «Арсенал» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «Ланса» — 6,09;

Ничья — 4,11;

Победа «Арсенала» — 1,60;

ТБ2,5 — 1,77;

ТМ2,5 —2,13;

«Обе забьют — да» — 1,81;

«Обе забьют — нет» — 1,94.

«Ланс» может занести в актив первый тур Лиги чемпионов, так как сумел взять одно очко в гостевой встрече с «Севильей». В Лиге 1 у вице-чемпиона прошлого сезона дела обстоят не лучшим образом. Команда идет рядом с зоной вылета и первую победу одержала только в шестом туре. «Канониры» напротив стартовали в сезоне успешно. Команда взяла Суперкубок Англии, не проигрывает в чемпионате, Лиге чемпионов и Кубке английской лиги. Гости имеют больше шансов взять три очка. У команды меньше потерь, хорошая форма и более сбалансированный состав. Предстоящий поединок может быть богатым на забитые мячи. Последние встречи «канониров» в турнире отличаются высокой результативностью. Не менее 3 голов забивалось в 11 из 14 матчей команды в турнире, а в 7 из 8 гостевых встречах «Арсенала» забивали обе команды. Для ставки на матч можно выбрать победу «Арсенала» и ИТБ1,5 «Арсенала». Букмекерская контора BetBoom предлагает коэффициенты 1,60 и 1,58 на эти исходы.

Где смотреть матч Ланс – Арсенал

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