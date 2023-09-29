Аль-Наср – Истиклол прогноз на матч 2 октября 2023, Лига чемпионов АФК

Мы говорим «Лига чемпионов», подразумевая обычно турнир УЕФА. Но ведь Лиги чемпионов есть в каждой конфедерации ФИФА. Время обратиться к Азиатской футбольной конфедерации, где также стартовала своя ЛЧ, и взглянуть на групповой этап. В группе E встретятся во втором туре «Аль-Наср» из Саудовской Аравии и таджикский клуб «Истиклол» из Душанбе.

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥

Аль-Наср

Прежде, чем обратиться к «Аль-Насру», немного о регламенте. В групповом этапе Лиги чемпионов АФК выступают 40 команд, распределённые по 10 группам: пять групп с командами из Западной Азии и пять групп с командами из Восточной Азии. В стадии 1/8 финала будут выступать 16 команд: 10 победителей групп и 6 лучших команд из тех, кто занял вторые места. Знакомая многим схема, не так ли?

Первый тур азиатской ЛЧ для «Аль-Насра» ознаменовался победой над иранским клубом «Персеполис» со счётом 2:0. Если в первом тайме голов зрители не увидели, то во втором сначала Даниал Эсмаилифар срезал в свои ворота мяч, а затем Мохаммед Аль-Нахли забил второй гол в пользу саудовцев. Благодаря этому команда Криштиану Роналду лидирует после 1-го тура в своей группе. Самому португальцу иранцы подарили ковёр.

Что касается игр в чемпионате Саудовской Аравии, то там «Аль-Наср» продолжает победную серию, пытаясь догнать лидеров после двух поражений на старте сезона. Были обыграны «Аль-Ахли» из Джидды (4:3) и «Аль-Таи» (2:1). К слову, в игре против «Аль-Ахли» дубль оформили бразилец Талиска и Криштиану, а в матче против «Аль-Таи» победный гол забил как раз Роналду с пенальти. Но не время для шуток: у клуба девять побед подряд с общим счётом 34:9!

Истиклол

Настало время поближе познакомиться с футболом в стране, где родился Рашид Рахимов. В центре внимания находится футбольный клуб «Истиклол», название которого в переводе с таджикского означает «независимость» (сравните с турецким словом «İstiklâl» – «истикляль», означающим то же самое). Клуб появился сравнительно недавно, в 2007 году. На его счету 11 побед в чемпионате Таджикистана, и клуб является действующим чемпионом страны. А командой руководит в этом году… Игорь Черевченко, ещё один уроженец Душанбе! Вот такие повороты судьбы у бывшего игрока «Локомотива» и тренера «Химок».

Чемпионат Таджикистана в 2023 году проходит по следующей схеме: сначала играются два круга между 10 командами, затем команды делятся на две группы. Пять команд из верхней части борются за чемпионство, остальные пять борются за то, чтобы не попасть в число двух худших и не вылететь. «Истиклол» после 18 туров (два круга) лидировал с 40 очками, везя 9 очков преследователю в лице «Равшана» из Кулоба. В обеих группах будет два круга из 8 матчей: текущий круг «Истиклол» пропускает. Он уже провёл один матч в азиатской ЛЧ против «Аль-Духайля» из Катара, но счёт в матче не был открыт.

Прогноз

Ну что говорить в канун такой встречи? Достаточно назвать кэф от BetBoom на «Истиклол», который составляет 17.94. На наш взгляд, эта цифра начинает и сразу же заканчивает обсуждение исходов на матч: боксёр-легковес против супертяжеловеса. Роспись на этот матч Лиги чемпионов АФК и так в этом случае короткий: наличие Роналду как минимум должно обозначить, кто здесь будет играть первым номером.

Пробежимся коротко по тоталам. Тоталы больше и меньше 2.5: коэффициент 1.34 против 3.27. В принципе, если не отличится наш португальский главный герой, бразилец Талиска сделает это вместо него и решит исход поединка. Если же хотите поставить на тотал больше 4.5, то запомните коэффициент: 3.06. Таджикский клуб, возможно, столько и пропустит, если только не выставит оборону в два ряда и не будет надеяться на стандартные положения с контратаками.

Самое смешное, что на момент публикации предлагается только нулевая фора: на «Истиклол» она составляет 16.08. То есть тут и прибавить нечего. Ставка «обе забьют», скорее всего, не сыграет (1.78), чем сыграет (2.03). Наиболее вероятный счёт в этом матче – 3:0 в пользу саудовцев (кэф 5.6), на втором месте 2:0 в их же пользу (кэф 5.9).

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 (1.34).

Обсуждать ход игры с таким небольшим количеством информации трудно, но наличие одной фамилии здесь ставит точку в вопросе победителя. Будем надеяться, что он поможет пробить большой тотал в этой игре.

Где смотреть матч Аль-Наср – Истиклол

🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥