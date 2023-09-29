Где смотреть Аль-Наср Эр-Рияд – Истиклол, во сколько прямая трансляция матча, Лига чемпионов АФК 2 октября
В понедельник, 2 октября, сыграют Аль-Наср Эр-Рияд и Истиклол в рамках Лиги Чемпионов АФК.
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- Игра пройдет на стадионе «Al Awal Park at King Saud University».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах и сайты букмекерских контор.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Аль-Наср Эр-Рияд – Истиклол
- Начало матча запланировано на 21:00 по московскому времени.
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