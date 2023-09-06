Нассер Аль-Хелайфи: «Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. «ПСЖ» никогда не был таким сплоченным, я очень доволен новым настроем»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Луис Энрике Луиш Кампуш Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Президент «ПСЖ» высказался о положении дел в клубе.

«Килиан Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. Состав «ПСЖ», как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким сплоченным. Это можно было увидеть на победной игре с «Лионом». 

В этом году, с новым циклом «ПСЖ», мы будем меньше фокусироваться на результатах и больше на стиле игры. Если у нас это получится, то результаты придут. У нас есть тренер [Луис Энрике] и фантастический спортивный директор [Луиш Кампуш]. Я очень доволен новым настроем, который царит в ПСЖ», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Record.

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35 комментариев

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Красный чай
Хотел его на скамейке сгноить, а теперь "фантастический человек"
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JENNINGS
Фантастический человек с безупречным характером😂👍
+25
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JENNINGS
Ответ che kaif
Постебать реал это святое🤣
«Реал» регулярно стебётся над «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ😉
+28
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Сослан Бедоев
Вобщем золотой человек, в прямом смысле слова))
+12
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blаncо
Такой "невероятный игрок и фантастический человек", что ещё 2 недели назад тренировался в группе нежелательных игроков.
+5
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NIK7478
Ага, а пару - тройку недель назад ты готов был сгноить его на скамейке!)))
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Pushka Zotova
Мбаппе, отец и сын, реально выдающаяся пара. Сын действительно "невероятный" игрок, отец столь же "невероятный" специалист по выбиванию бабла из клуба.
Круче их только пара Хорхе и Лионель Месси - но у Мбаппе всё ещё впереди)
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Demyan Grachev
их любовь с рептилией нужно увековечить в памятнике с долларом на обелиске
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Владимир Туаев
Лицемерие зашкаливает!
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ArnoNeputevy
Да, в таком возрасте оставаться в такой степени маменькиным сынком - это что-то фантастическое.
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Кашшай Чакырович
Ответ Гуркюфф
На поведение? Или ты смотришь на то как хотят преподносить прореалськие СМИ человека которому благодарны все болельщики Парижа за то что они умеют
Например момент в позопрошлой лиге чемпионов , где он ломился в судейскую , ну какой уважающий себя человек на таком уровне будет делать такое ? Вот это возня с Мбаппе , уже просто доходит до какого то маразма ,посмотри на его управление клубом ,оно напоминает управление Федуна ! Выкинуты миллиарды просто в трубу !
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Гуркюфф
Ответ Кашшай Чакырович
Какая же разница между хозяином Сити и этим товарищем ,она просто как небо и земля ! Оба богатые ,но один из них такой тупой ! Богатый, это часто очень глупый !
И в чем же он глупый? Можешь обосновать?
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che kaif
Ответ JENNINGS
Любому адекватному нейтральному болельщику понятно, что у «ПСЖ» нет ни кохонес, но воли, ни стержня, ни характера, чтобы выиграть ЛЧ. О чём речь, если эти пижоны умудрялись сливать «Челси» на последних минутах, мёртвому «МЮ» после 0:2 на выезде, про безвольные вылеты от «Сити», «Барселоны» (14/15), «Баварии» вообще молчу. Тоже везде судьи виноваты, наверное, да?
Сезон 2020 ни о чем не говорит когда ПСЖ проигрывал Лейпцигу. Боруссии в итоге отыгрывался и прошел до финала так же и баварию выкидывали в 1.8 лч их то судьи не тащили.или это не характер это другое
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Сэр Гуннер
Ответ Гномович!
Вангую, что без Сына ФИФА ПСЖ в этом сезоне впервые за 2 сезона пройдет 1/8 ЛЧ.
Даже из группы не выйдут.
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Гномович!
Вангую, что без Сына ФИФА ПСЖ в этом сезоне впервые за 2 сезона пройдет 1/8 ЛЧ.
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Bektur Kazakbaev
Ответ Кашшай Чакырович
Например момент в позопрошлой лиге чемпионов , где он ломился в судейскую , ну какой уважающий себя человек на таком уровне будет делать такое ? Вот это возня с Мбаппе , уже просто доходит до какого то маразма ,посмотри на его управление клубом ,оно напоминает управление Федуна ! Выкинуты миллиарды просто в трубу !
бред
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Гуркюфф
Ответ Кашшай Чакырович
Посмотри на его поведение !
На поведение? Или ты смотришь на то как хотят преподносить прореалськие СМИ человека которому благодарны все болельщики Парижа за то что они умеют
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Сикарио
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Благодаря судьям это про Катар
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che kaif
Ответ JENNINGS
«Реал» регулярно стебётся над «ПСЖ» в плей-офф ЛЧ😉
Комментарий удален пользователем
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Виталий Ан
Ответ Красный чай
Хотел его на скамейке сгноить, а теперь "фантастический человек"
👍 чтож ты фраер сдал назад!
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Пирс Морган
Правдиво будет, если каждое высказывание будет иметь логическое отрицание
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Team_Coach
А еще ему деньги неважны и он играет за идею
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Человек1991
Нассер : Мбаппе отказался от бонуса 100 лимонов , тоесть он заплатил за место и игру в основе 100 лимонов за сезон , я очень доволен . ))
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!!!Bata!!!
И очень богатый, подумал Аль-Халаифи)
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