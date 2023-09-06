Нассер Аль-Хелайфи: «Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. «ПСЖ» никогда не был таким сплоченным, я очень доволен новым настроем»

Президент «ПСЖ» высказался о положении дел в клубе.

« – невероятный игрок и фантастический человек. Состав « », как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким сплоченным. Это можно было увидеть на победной игре с «Лионом».

В этом году, с новым циклом «ПСЖ», мы будем меньше фокусироваться на результатах и больше на стиле игры. Если у нас это получится, то результаты придут. У нас есть тренер [ ] и фантастический спортивный директор [ ]. Я очень доволен новым настроем, который царит в ПСЖ», – сказал в интервью Record.

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