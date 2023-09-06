Нассер Аль-Хелайфи: «Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. «ПСЖ» никогда не был таким сплоченным, я очень доволен новым настроем»
Президент «ПСЖ» высказался о положении дел в клубе.
«Килиан Мбаппе – невероятный игрок и фантастический человек. Состав «ПСЖ», как на поле, так и за его пределами, никогда не был таким сплоченным. Это можно было увидеть на победной игре с «Лионом».
В этом году, с новым циклом «ПСЖ», мы будем меньше фокусироваться на результатах и больше на стиле игры. Если у нас это получится, то результаты придут. У нас есть тренер [Луис Энрике] и фантастический спортивный директор [Луиш Кампуш]. Я очень доволен новым настроем, который царит в ПСЖ», – сказал Нассер Аль-Хелайфи в интервью Record.
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Круче их только пара Хорхе и Лионель Месси - но у Мбаппе всё ещё впереди)